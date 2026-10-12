قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعرض فرص الاستثمار السياحي على كبرى شركات الضيافة والسياحة التايلاندية
يقترب من 53 جنيه..ارتفاع الدولار اليوم في ختام التعاملات
أبو العينين أمام برلمانية الجبهة الوطنية: المواطن على رأس أولوياتنا.. ونعمل لتقديم أداء تشريعي ورقابي مؤثر
قناة السويس تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية.. تفاصيل
أبو العينين: حزب الجبهة الوطنية يستهدف تقديم نموذجا برلمانيا قويا وفاعلا
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان عملوا خروقات كتير في انتخابات 2012 ومنعوا المسيحيين من التصويت
رئيس الوزراء يتابع تحضيرات منتدى مصر 2026 لمناقشة الاستثمار المنتج والصناعة وفرص العمل
بعد فصل 6500 موظف.. تحركات لتعديل قانون تحليل المخدرات ومراجعة العقوبات
بينهم أفراد من الشرطة والدفاع المدني.. مسلحون يقتلون 20 شخصًا كانوا في طريقهم إلى سوق في نيجيريا
33 شركة.. 2539 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة من وزارة العمل
وزير الخارجية ونظيره الأرميني يؤكدان عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
خالد طلعت: هدف الأهلي الأول بمرمى الزمالك احتسب لـ بن شرقي وليس محمد هاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التضخم في الهند يسجل أعلى مستوى منذ نحو عامين بضغط من أسعار الغذاء

التضخم في الهند
التضخم في الهند
أ ش أ

ارتفع التضخم في الهند خلال سبتمبر إلى أعلى مستوى له في نحو عامين، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء، ما يضع السياسة النقدية للبنك المركزي أمام ضغوط متزايدة.

وأظهرت بيانات وزارة الإحصاءات وتنفيذ البرامج الهندية، اليوم ، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.54% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ4.83% في أغسطس.
وجاءت قراءة التضخم متوافقة إلى حد كبير مع توقعات المحللين، الذين رجحوا تسجيله نحو 5.58% خلال الشهر الماضي.

وأدى ارتفاع التضخم إلى ضغوط على أسواق السندات الهندية، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس إلى حوالي 7.40%.

يأتي تسارع التضخم بعد أيام من رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%، في أول زيادة للفائدة منذ نحو أربع سنوات، مع تحول توجه السياسة النقدية نحو التشديد التدريجي.

ويرى محللون أن استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب ضعف الروبية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، قد يدفع البنك المركزي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، قالت جارِيما كابور، الخبيرة الاقتصادية لدى «إلارا سيكيوريتيز»، إن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وصعود عوائد السندات عالميًا قد يدفع البنك المركزي الهندي إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بحلول نهاية مارس المقبل.

وأظهرت البيانات أن الارتفاع في معدل التضخم خلال سبتمبر جاء مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الغذاء، التي ارتفعت بنسبة 7.74% على أساس سنوي، مقابل 5.97% في أغسطس.

وتشكل أسعار الغذاء أكثر من ثلث مكونات سلة التضخم في الهند، ما يجعل تحركاتها عاملا رئيسيا في تحديد اتجاه التضخم العام، وسط توقعات باستمرار بعض الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة.

كما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 5.01% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ4.6% في أغسطس، فيما زادت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 9.36% مقابل 8.38% خلال الشهر السابق.

وارتفعت أسعار منتجات وخدمات العناية الشخصية بنسبة 13.75% في سبتمبر، مقابل 15.17% في أغسطس.

ويواجه الاقتصاد الهندي في الوقت نفسه ضغوطا ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، إذ تسعى الحكومة إلى الحد من انتقال الزيادة في تكاليف الوقود إلى المستهلكين، بينما تتحمل الشركات جانبا من ارتفاع تكاليف المدخلات، الأمر الذي يضغط على هوامش أرباحها.

ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي أن يبلغ متوسط التضخم نحو 6% خلال الربع الأخير من العام الجاري، فيما رفع توقعاته لمتوسط التضخم للعام بأكمله إلى 5.2%.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة تحركات البنك المركزي الهندي بشأن أسعار الفائدة، في ظل تزايد الضغوط التضخمية وتراجع قيمة الروبية، إلى جانب تطورات أسعار الغذاء والطاقة عالميا.

وفي هذا السياق، تظل قدرة البنك المركزي الهندي على احتواء الضغوط التضخمية مرهونة بتطورات أسعار الغذاء والطاقة عالميا وتحركات سعر صرف الروبية، في وقت يسعى فيه إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر وزيادة الضغوط على الشركات.

التضخم أعلى مستوى زيادة أسعار الغذاء بنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

سعد لمجرد

محامي يكشف تفاصيل الحالة النفسية لسعد لمجرد داخل محبسه

زيارة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلي دار كبار الفنانين

بحضور أشرف زكي ونجوم الفن.. إلهام شاهين توثق زيارة وزير التضامن الاجتماعي لدار كبار الفنانين

وليد السيسي

أظهر بشخصيتي.. اللواء وليد السيسي يكشف تفاصيل مشاركته فى سلطان الديب.. خاص

بالصور

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

البطاطا الحلوة.. فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد