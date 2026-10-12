كابوس المسيّرات يطارد إسرائيل.. سلاح جديد لمواجهة تهديد حزب الله

في ظل تصاعد تهديدات مسيّرات حزب الله والضغوط المتزايدة على منظومات الدفاع الإسرائيلية، كشفت الصناعات الجوية الإسرائيلية عن نظام جديد لاعتراض الطائرات المسيّرة، يحمل اسم «هوك جارد»، فيما نشره الجيش الإسرائيلي بالفعل في مواقع شمالي وجنوبي إسرائيل لتعزيز حماية قواته والمنشآت الاستراتيجية.

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نشر النظام بالفعل في عدة مواقع شمالي وجنوبي إسرائيل، بهدف توفير الحماية لقواته المنتشرة على الأرض.

ويجمع النظام الجديد بين الرادارات وأجهزة الاستشعار الكهروضوئية وأنظمة القيادة والتحكم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب طائرات مسيّرة اعتراضية، بما يتيح رصد التهديدات الجوية والتعامل معها ضمن منظومة دفاعية متكاملة.

وبحسب الشركة المطورة، يعتمد النظام على اعتراض حركي للطائرات المسيّرة المعادية باستخدام طائرة اعتراضية دون رأس حربي أو شحنة متفجرة، بما يقلل مخاطر الانفجارات الثانوية والأضرار المصاحبة لعمليات الاعتراض.

وأوضحت الشركة أن النظام اجتاز سلسلة من الاختبارات، أظهر خلالها قدرته على التعامل مع أنواع متعددة من تهديدات الطائرات المسيّرة، كما صُمم لحماية المركبات المدرعة والقوات المتحركة والبنية التحتية والمنشآت الثابتة، بما في ذلك منصات الحفر البحرية.

ويأتي تطوير النظام في ظل تصاعد التهديدات التي تمثلها الطائرات المسيّرة في ساحات القتال، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية والحروب والتوترات الإقليمية، التي دفعت الجيوش إلى البحث عن حلول دفاعية أكثر مرونة وأقل تكلفة لاعتراض هذه الطائرات.