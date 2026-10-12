قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الخسارة من السعودية.. حمد محمد: منتخب الإمارات قادر على الفوز ببطولة كأس الخليج القادمة
وزير الدولة بالخارجية الألمانية: مصر تعمل بجهد كبير لنزع فتيل الأزمة في السودان
ماذا حدث أثناء اقتحام مبنى أمن الدولة؟.. وزير الداخلية الأسبق يكشف المستندات التى استولي عليها الاخوان
نذير بو علي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا بالدوري
دوري أبطال آسيا للنخبة| النصر يبحث عن النقاط الثلاث من بوابة نيفتشي
تشكيل هجومي لـ سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري
وزير الداخلية الأسبق: «مرسي طلب يعين صديقه مدير أمن الشرقية»
غباء الاخوان وسبب خسارة أحمد شفيق.. وزير الداخلية الأسبق يروي أسرار انتخابات الرئاسة 2012
قولتله «مش هشيل حد».. وزير الداخلية الأسبق: دخلت في موال مع محمد مرسي بسبب حركة الشرطة
تحديد موعد النطق بالحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة»
برشلونة يعلن قائمته لمباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية 2026.. الـ100 ألف جنيه هتكسب كام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كابوس المسيّرات يطارد إسرائيل.. سلاح جديد لمواجهة تهديد حزب الله

كابوس المسيّرات يطارد إسرائيل.. سلاح جديد لمواجهة تهديد حزب الله
كابوس المسيّرات يطارد إسرائيل.. سلاح جديد لمواجهة تهديد حزب الله
فرناس حفظي

في ظل تصاعد تهديدات مسيّرات حزب الله والضغوط المتزايدة على منظومات الدفاع الإسرائيلية، كشفت الصناعات الجوية الإسرائيلية عن نظام جديد لاعتراض الطائرات المسيّرة، يحمل اسم «هوك جارد»، فيما نشره الجيش الإسرائيلي بالفعل في مواقع شمالي وجنوبي إسرائيل لتعزيز حماية قواته والمنشآت الاستراتيجية.

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نشر النظام بالفعل في عدة مواقع شمالي وجنوبي إسرائيل، بهدف توفير الحماية لقواته المنتشرة على الأرض.

ويجمع النظام الجديد بين الرادارات وأجهزة الاستشعار الكهروضوئية وأنظمة القيادة والتحكم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب طائرات مسيّرة اعتراضية، بما يتيح رصد التهديدات الجوية والتعامل معها ضمن منظومة دفاعية متكاملة.

وبحسب الشركة المطورة، يعتمد النظام على اعتراض حركي للطائرات المسيّرة المعادية باستخدام طائرة اعتراضية دون رأس حربي أو شحنة متفجرة، بما يقلل مخاطر الانفجارات الثانوية والأضرار المصاحبة لعمليات الاعتراض.

وأوضحت الشركة أن النظام اجتاز سلسلة من الاختبارات، أظهر خلالها قدرته على التعامل مع أنواع متعددة من تهديدات الطائرات المسيّرة، كما صُمم لحماية المركبات المدرعة والقوات المتحركة والبنية التحتية والمنشآت الثابتة، بما في ذلك منصات الحفر البحرية.

ويأتي تطوير النظام في ظل تصاعد التهديدات التي تمثلها الطائرات المسيّرة في ساحات القتال، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية والحروب والتوترات الإقليمية، التي دفعت الجيوش إلى البحث عن حلول دفاعية أكثر مرونة وأقل تكلفة لاعتراض هذه الطائرات.

منظومات الدفاع الإسرائيلية تهديدات مسيّرات الصناعات الجوية الإسرائيلية الطائرات المسيّرة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

ترشيحاتنا

محكمة جنايات الزقازيق

المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف طفل وسرقة دراجته النارية بالشرقية

انقطاع مياة

مياه المنوفية: قطع الخدمة عن محطة الحامول البحاري غدا

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتابع تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمدينة كلابشة

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد