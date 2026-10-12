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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في انفجار خلال رحلة مدرسية شمال إسرائيل

موقع الحادث
موقع الحادث
فرناس حفظي

قُتل شخص وأُصيب نحو 20 آخرين، بينهم طلاب ومعلمون، جراء انفجار وقع، ظهر الاثنين، في منطقة متسبيه بير قرب الحدود الشمالية لإسرائيل، خلال رحلة مدرسية لطلاب ومعلمي مدرسة «أورت» الثانوية الدينية في معالوت ترشيحا، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وذكر الموقع أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، فيما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، وسط استنفار واسع لفرق الإسعاف والإنقاذ، التي دفعت بنحو 14 سيارة إسعاف وثلاث مروحيات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في ملابسات الانفجار، فيما باشرت الشرطة وخبراء المتفجرات فحص الموقع وتحديد مصدر الانفجار، مع فرض طوق أمني حول المنطقة ودعوة الجمهور إلى الابتعاد عنها لإتاحة المجال أمام فرق الإنقاذ للعمل.

من جانبها، أفادت بلدية معالوت ترشيحا بإصابة عدد من الطلاب والعاملين في الحادث، مؤكدة توجه رئيس البلدية وفرقها إلى الموقع والتنسيق مع أجهزة الطوارئ والإنقاذ والمؤسسات التعليمية لمتابعة التطورات.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة على تقديم الدعم للطلاب وأعضاء الطاقم التعليمي وأسرهم، داعية إلى عدم تداول معلومات غير مؤكدة بشأن الحادث أو حالة المصابين.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه اطّلع على تفاصيل الحادث، وأجرى اتصالات مع مسؤولين في جهاز الإسعاف ووزارة التربية والتعليم، مطالبًا بتسريع إجلاء المصابين إلى المستشفيات.

ونقل الموقع عن والد أحد الطلاب المشاركين في الرحلة قوله إن الطلاب كانوا قد بدأوا رحلتهم في المنطقة عندما سمعوا دوي انفجار مفاجئ، ما أثار حالة من الارتباك والخوف بين المشاركين، فيما لم تتضح بعد الأسباب النهائية للحادث.

إسرائيل منطقة متسبيه الجيش الإسرائيلي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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