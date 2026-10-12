صفقة أباتشي تُربك إسرائيل.. خطة لاقتطاع مليارات الشواكل من ميزانيات الوزارات

تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية طلب موافقة الكنيست على إجراء تخفيضات شاملة في ميزانيات الوزارات الحكومية، بهدف توفير التمويل اللازم للأنشطة الأمنية العاجلة، في خطوة تأتي قبل أقل من أسبوعين من انتخابات الكنيست، وسط ترقب لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن حجم الخفض المقترح.

ووفقا لموقع «واي نت» الإسرائيلي، تتراوح التقديرات بشأن قيمة التخفيضات بين مليار وثلاثة مليارات شيكل، في وقت تسعى فيه وزارة المالية إلى توفير التمويل اللازم لاحتمال إحياء صفقة شراء 12 مروحية قتالية من طراز أباتشي من الولايات المتحدة، بعد تعثر إتمام الاتفاق في الموعد المحدد.

وأوضح التقرير أن الصفقة تعثرت إثر خلاف بين وزارتي المالية والدفاع بشأن تكلفتها ومصادر تمويلها، إذ لم يتم توقيع العقد أو تحويل الأموال المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة في 7 أكتوبر، رغم منح شركة «بوينغ» المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية ثلاث تمديدات لإتمام الاتفاق.

وأشار التقرير إلى أن ميزانية الدولة الإسرائيلية لا تتضمن مخصصات لشراء المروحيات، ما يجعل إتمام الصفقة مرهونًا بتوفير التمويل اللازم، عبر إجراء تخفيضات في ميزانيات الوزارات الحكومية، إذا أمكن التوصل إلى اتفاق جديد بشأنها.

وتواجه الخطة تحديات سياسية وقانونية، إذ لا تزال وزارة المالية تنتظر موافقة نتنياهو والحصول على الموافقات القانونية اللازمة لطرح التخفيضات قبل الانتخابات، وسط تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تمرير القرار داخل الكنيست، ومدى استعداد الوزراء للموافقة على تقليص مخصصات وزاراتهم.

كما لم يتضح بعد ما إذا كانت التخفيضات المحتملة ستقتصر على توفير دفعة مقدمة للصفقة أم ستمتد لتغطية تكلفتها كاملة، التي أشار التقرير العبري إلى أنها تبلغ نحو مليار دولار، في حين حذّر مسؤولون من أن تقليص الميزانيات في المرحلة الحالية قد يلحق أضرارًا بالخدمات المقدمة للمواطنين.