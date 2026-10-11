من رئاسة الحكومة إلى مقعد وزير.. بينيت يفتح الباب أمام نتنياهو بشروط

أعلن نفتالي بينيت، رئيس حزب «بيحات» الإسرائيلي، استعداده للجلوس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حكومة واحدة، شريطة موافقته على مجموعة من المبادئ الأساسية التي طرحها بينيت.

وقال بينيت، خلال مؤتمر صحفي لصحيفة «هادور»، إن نتنياهو يمكنه تولي منصب وزير في حكومته إذا وافق على تشكيل لجنة تحقيق حكومية فورية، وفرض التجنيد الإجباري على الجميع، ووضع دستور لإسرائيل.

في المقابل، رفض غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار!»، تصريحات بينيت، مؤكدًا أن كل من كان يشغل منصبا قياديا خلال أحداث السابع من أكتوبر لا يستحق تولي مناصب قيادية، بما في ذلك منصب وزير المالية.

وتكشف التصريحات عن تباين المواقف بين قادة المعارضة الإسرائيلية بشأن مستقبل نتنياهو السياسي وإمكانية مشاركته في حكومة مقبلة، في ظل استمرار الجدل حول المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر.