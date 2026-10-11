بينيت يتهم نتنياهو بتمويل التهرب من الخدمة العسكرية

طرح رئيس حزب «التضامن» الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خطة أطلق عليها «ثورة الخدمة»، تستهدف وقف تحويل أموال الدولة إلى من يتهربون من الخدمة العسكرية، وتوجيهها بدلًا من ذلك إلى من يؤدون الخدمة، وفقًا لتصريحاته.

وقال بينيت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمول التهرب من الخدمة العسكرية مقابل البقاء في السلطة منذ 17 عامًا، متهمًا إياه بتفكيك الجيش الإسرائيلي رغم تحذيرات رئيس الأركان.

وأضاف بينيت أن خطته تتضمن سحب 30 مليار شيكل من المتهربين من الخدمة وتحويلها إلى من يخدمون الدولة، مؤكدًا أن كل من لا يؤدي الخدمة لن يحصل على أي أموال من الدولة، وأن الخطة لن تتضمن أي إعفاءات جزئية، سواء بنسبة 30% أو 50%.

وتأتي تصريحات بينيت في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن تجنيد الحريديم، والإعفاءات الممنوحة لهم من الخدمة العسكرية، وسط خلافات سياسية بشأن توزيع أعباء الخدمة العسكرية في ظل احتياجات الجيش الإسرائيلي.