قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي في إندونيسيا يعكس مكانة مصر الدولية وعلاقات تاريخية منذ 1947
برلماني: تلقينا 2111 شكوى بسبب عدم صرف المعاشات.. وتم حل 90% منها
إيران: واشنطن استجابت لشروطنا السبعة في المفاوضات.. وردها لا يزال غير كافٍ
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وخطوات التظلم إلكترونيا
«عهدناك من المخلصين».. جماهير الزمالك تحيي ذكرى الراحل نصر إبراهيم في القمة 133
إصابة لاعب الزمالك قبل مباراة القمة بدقائق.. تغيير مفاجئ في التشكيل أمام الأهلي
الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطاري الرياض والدمام ومنشأة لأرامكو بالسعودية
أولكسندر ميريزكو: بوتين لا يريد هدنة للطاقة لإلحاق الضرر بأوكرانيا خلال الشتاء
ارتفاع ضحايا حادث الطريق الزراعي السريع بالقليوبية إلى 5 وفيات و12 مصابًا
الدول الأوروبية تدعم زيلينسكي بعد دعوة ترامب لرئيس أوكراني جديد
تريزيجيه يسجل في تعادل الرياض مع الفيحاء 1-1 في دوري روشن السعودي
القضاة والقاضيات الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بينيت يتهم نتنياهو بتمويل التهرب من الخدمة العسكرية

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

طرح رئيس حزب «التضامن» الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خطة أطلق عليها «ثورة الخدمة»، تستهدف وقف تحويل أموال الدولة إلى من يتهربون من الخدمة العسكرية، وتوجيهها بدلًا من ذلك إلى من يؤدون الخدمة، وفقًا لتصريحاته.

وقال بينيت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمول التهرب من الخدمة العسكرية مقابل البقاء في السلطة منذ 17 عامًا، متهمًا إياه بتفكيك الجيش الإسرائيلي رغم تحذيرات رئيس الأركان.

وأضاف بينيت أن خطته تتضمن سحب 30 مليار شيكل من المتهربين من الخدمة وتحويلها إلى من يخدمون الدولة، مؤكدًا أن كل من لا يؤدي الخدمة لن يحصل على أي أموال من الدولة، وأن الخطة لن تتضمن أي إعفاءات جزئية، سواء بنسبة 30% أو 50%.

وتأتي تصريحات بينيت في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن تجنيد الحريديم، والإعفاءات الممنوحة لهم من الخدمة العسكرية، وسط خلافات سياسية بشأن توزيع أعباء الخدمة العسكرية في ظل احتياجات الجيش الإسرائيلي.

رئيس حزب «التضامن» الإسرائيلي نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

الدواجن والبيض

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ايسل رمزي

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشارقة وصناعة المعرفة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

المزيد