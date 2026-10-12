عضو بالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق أطفال غزة

قال بينوا فان كيرسبيلك، عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إن الوضع الإنساني للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة لا يزال مأساويًا، مؤكدًا أن مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار لم ينعكس بصورة ملموسة على أرض الواقع، في ظل استمرار العنف وسقوط الضحايا وصعوبة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأوضح كيرسبيلك، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأطفال يعانون الحرمان من التعليم والرعاية الطبية والحماية الاجتماعية، مع تزايد أعداد الأيتام والأطفال ذوي الإعاقة، فضلًا عن تعرضهم لصدمات نفسية حادة، مشددًا على صعوبة الحديث عن إعادة الإعمار والعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل استمرار هذه الظروف.

وأضاف أن لجنة حقوق الطفل تتابع تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عالميًا، وترصد التطورات في المنطقة، مشيرًا إلى أن اللجنة راجعت خلال العامين الماضيين مدى تطبيق إسرائيل للاتفاقية، حتى داخل أراضيها.