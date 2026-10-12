قافلة زاد العزة الـ 293 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العريش، إن معبر كرم أبو سالم شهد وصول أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات الإنسانية التي أطلقها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الجهات المعنية، محملة بالسلال الغذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية الموجهة إلى سكان قطاع غزة، وذلك بالقافلة 293 المتجهة إلى غزة.

وأوضح عبد الفتاح، أن المساعدات تشمل آلاف الخيام والبطاطين لمواجهة فصل الشتاء، إلى جانب المواد الغذائية والطبية، مشيرًا إلى تجهيز الشحنات في العريش والشيخ زويد، تمهيدًا لنقلها عبر معبر رفح البري وإدخالها من خلال معبر كرم أبو سالم.

وأضاف أن مساعدات أخرى لا تزال مجهزة في محيط معبر رفح انتظارًا لاستكمال إجراءات التدقيق والموافقة على دخولها، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق المعابر أمام حركة المسافرين والمصابين لليوم الحادي عشر على التوالي، مع السماح بدخول المساعدات عبر كرم أبو سالم.