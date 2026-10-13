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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

راشيل وسيمون .. مصرع 5 أشخاص في المكسيك بعاصفة وإعصار

راشيل وسيمون وعاصفة وإعصار يضربان المكسيك
راشيل وسيمون وعاصفة وإعصار يضربان المكسيك
محمد على

لقي خمسة أشخاص مصرعهم ، جراء عاصفة مدارية وإعصار اجتاحا عدة مناطق في المكسيك، مخلفة أضرارًا مادية وفيضانات واسعة النطاق.

العاصفة المدارية راشيل

أفادت السلطات المكسيكية في بيان لها بأن العاصفة المدارية راشيل تسببت في وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة إثر الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية باها كاليفورنياد، في حين لا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين.

كما تسبب الإعصار سيمون عن وفاة شخص يبلغ من العمر 71 عاما في ولاية جيريرو جنوب المكسيك إثر انهيار جدار جراء الرياح القوية والأمطار المصاحبة للإعصار.

وتمكنت قوات الأمن المكسيكية من إنقاذ 32 شخصًا حاصرتهم السيول في مناطق متفرقة باستخدام المروحيات، مؤكدة على أن حدة الإعصار سيمون تراجعت نسبيًّا بعد مروره فوق المناطق الجبلية، وسط توقعات بتغير مساره نحو ولاية سينالوا.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية والبيئة أن شدة حالات تطرف العواصف المدارية في المحيط الهادئ هذا العام  تعود إلى تأثرها بظاهرة النينيو المناخية، التي تتسبب في ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط وتزيد من حدة الأعاصير.

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