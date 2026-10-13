السعودية تدعو المدنيين لإخلاء موقع شركة النفط اليمنية في محطة الصباحة

دعت المملكة العربية السعودية المدنيين في اليمن لإخلاء موقع شركة النفط اليمنية في محطة "الصباحة" المركزية في صنعاء.

وقال المتحدث قوات التحالف وباسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، إن طلب الإخلاء يشمل الموقع المحدد في الخارطة التوضيحية المرفقة بالبيان.

وكان المالكي قد أعلن، قبل ذلك، أنه سيتم إصدار إنذارا للمدنيين بإخلاء موقع في صنعاء، بهدف تنفيذ عملية نوعية.

والاثنين، أعلنت السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض.

وفي وقت سابق، توعد المالكي برد حازم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

⁠ومددت الهيئة العامة للطيران المدني ​السعودية، الإثنين، تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي ‌بالرياض ‌في أعقاب الهجمات التي ‌استهدفته.