زيلينسكي: الشركاء الدوليين لم يقدموا تحذيرات قبل الهجوم على كييف

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء بلاده، اليوم الثلاثاء، بعدم تقديم أي تحذير بشأن الهجوم الروسي الذي استهدف كييف بخمسة صواريخ باليستية الليلة الماضية.
وأضاف زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن المعلومات الاستخباراتية والتحذيرات المتعلقة بإطلاق صواريخ باليستية روسية كانت ستساعد في إنقاذ الأرواح.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن روسيا هاجمت أوكرانيا منذ المساء وحتى الآن بأكثر من مائة نوع مختلف من الأسلحة من بينها مسيّرات نفاثة وذخائر متسكعة وصواريخ باليستية، لافتًا إلى اعتراض جزء كبير منها بنجاح، ولكن لم يتم اعتراضها جميعًا.
وذكر زيلينسكي أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في هجوم استهدف مبنى سكني في مدينة خاركيف، مشيرًا إلى إصابة 41 شخصًا خلال ليلة واحدة وفي خاركيف وحدها جراء الهجوم الروسي.