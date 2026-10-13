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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مكافحة الفقر وتمكين الأسرة على مائدة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
الديب أبوعلي

ناقش المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال دورته الـ84 التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، حزمة من الملفات الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية للمواطن العربي، مع التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، إلى جانب مكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتمكين الأسرة وتطوير السياسات الاجتماعية العربية.

وعُقدت الدورة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود فلسطين وقطر وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر.

وتناول الاجتماع عددًا من المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من بينها التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، لا سيما ما يتعلق بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتطوير السياسات الاجتماعية المتكاملة، بالتعاون مع الوكالات العربية والأممية المعنية.

كما بحث الوزراء تنفيذ إعلان عمّان – برلين الصادر عن القمة العالمية للإعاقة، ومتابعة تنفيذ بيان عمّان بشأن البيان السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي استضافته الدوحة عام 2025.

إنشاء المرصد العربي للمخدرات

شهدت المناقشات بحث مقترح إنشاء المرصد العربي للمخدرات، في إطار تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي، مع التركيز على أفضل سبل التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي والحد من الطلب على المخدرات.

وتطرقت أعمال المكتب التنفيذي إلى تعزيز التكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة، وحوكمة التشغيل بما يدعم الاندماج الاجتماعي ويحسن مستويات المعيشة، فضلًا عن توظيف الشمول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار في تطوير السياسات الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المكتب التنفيذي مواصلة جهوده لدعم الأشقاء في دولة فلسطين، والمساهمة في معالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن الأحداث في لبنان، إلى جانب دعم المشروعات الاجتماعية التنموية في الدول العربية، وتعزيز دور المركز العربي للدراسات الاجتماعية التنموية.

كما ناقش الوزراء عددًا من الملفات المرتبطة بالأسرة والطفولة، وفي مقدمتها أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة 2030، وتطوير الكفاءات المهنية للعاملين في قطاع الطفولة المبكرة، وتعزيز برامج تمكين الأسرة، ودعم دور أسر الأشخاص ذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد المكتب التنفيذي مشروع جدول أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقرر عقدها في جمهورية مصر العربية، كما تناول تنظيم المؤتمر الوزاري للسياحة الميسرة في الدول العربية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إتاحة الخدمات السياحية أمام مختلف الفئات وترسيخ مبادئ الدمج الاجتماعي.

وتعكس الملفات المطروحة توجهًا نحو تعزيز التنسيق العربي في مواجهة التحديات الاجتماعية والتنموية، وتطوير آليات الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يدعم تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

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