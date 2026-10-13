قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتحامات وهدم منازل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 32 فلسطينيا في الضفة
عبد اللطيف: مدارس مستقبل مصر المصرية الايطالية نموذج متطور للتعليم الفني
وزير التعليم يتفقد مدرسة "مستقبل مصر" المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية|صور
مرصد الأزهر: مظاهرات في 3 دول تطالب بوقف الحرب على غزة وفرض عقوبات على الاحتلال
وفاة طالبة وإصابة 5.. الصور الأولى لحادث سيارة أمام مدرسة ابتدائي بمطروح
كجوك: مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي في جنوب لبنان
نهاية مأساوية.. القصة الكاملة لوفاة شاب أمام باب المستشفي الجامعي في بني سويف
للدورة الثانية وبالإجماع.. مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء| صور
أمير قطر: أمن الخليج خط أحمر.. وإغلاق هرمز سبب أضرارًا اقتصادية كبيرة
متحدث الخارجية: تعاون سوداني ومتابعة دقيقة لإنهاء إجراءات نقل المتوفين المصريين في حادث الخرطوم
مهند العكلوك: أزمات الأمة العربية الحالية أثرت على القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان وليبيا توقعان النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية ومكافحة الفقر

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
الديب أبوعلي

وقّعت الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على هامش أعمال الدورة الـ84 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وقّعت عن الجانب اللبناني حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، فيما وقّعت عن الجانب الليبي وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، بينما وقّع عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية.

وشهد مراسم التوقيع حضور الدكتورة سالي سمير صبري، الوزير المفوض ومديرة إدارة المعاهدات والقانون الدولي، وطارق نبيل النابلسي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارتين.

ويهدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، بما يدعم تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية في الدول العربية.

كان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قد رحّب بإنشاء المركز بموجب القرار رقم 738 الصادر خلال دورته العادية الـ29 بتاريخ 15 أبريل 2018، فيما وافق مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على نظامه الأساسي بموجب القرار رقم 8706 الصادر في 9 سبتمبر 2021.

ويقع المقر الرئيسي للمركز في العاصمة الأردنية عمّان.

وتُعد الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا الدولتين السادسة والسابعة اللتين توقّعان على النظام الأساسي للمركز، بعد كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.

ووفقًا للمادة (12) من النظام الأساسي، يدخل النظام حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من جانب سبع دول، على أن تُودع الوثائق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تتولى إبلاغ سائر الدول بعمليات الإيداع وتواريخها.

جامعة الدول العربية الجمهورية اللبنانية ليبيا دولة ليبيا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية وزراء الشؤون الاجتماعية العرب العاصمة الأردنية عمّان المملكة الأردنية الهاشمية فلسطين لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

مباراة القمة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. عضو بمجلس إدارة الزمالك يطالب برحيل معتمد جمال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

عيار 21 بكام انهاردة؟.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

الابراج

حظك اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والمالي

عرسان

بأكتر من 140 ألف.. عروسان في قفص الاتهام.. سرقة فستان سهرة من شاب وفتاة على وش جواز |تفاصيل

الربو

يزداد في الخريف والشتاء.. اكتشف أعراض الربو بمختلف درجاته

بالصور

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد