مندوب فلسطين بالجامعة العربية: اعتداءات المستوطنين تتصاعد في موسم الزيتون وتطال المواطنين وأشجارهم

أكد مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على جعل حياة الفلسطينيين لا تطاق في أراضيهم بغزة والضفة الغربية والقدس.



وأضاف خلال أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المخصصة لبحث القضية الفلسطينية، أن إسرائيل تمارس جرائم حرب ضد الفلسطينيين مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: إسرائيل تمارس عملية ممنهجة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وخاصة في القدس.



وتابع مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، أن اعتداءات المستوطنين تتصاعد في موسم الزيتون وتطال المواطنين وأشجارهم، ونطالب المجتمع الدولي بتكثيف الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؟.

