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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجامعة العربية: حماية المدنيين ووقف تهجير الفلسطينيين أولوية عاجلة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

شدد السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، ووقف عمليات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن التطورات الراهنة تتطلب تحركًا عربيًا منسقًا لمواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.

وأوضح فائد مصطفى أن اتساع رقعة الاستيطان وفرض الأمر الواقع وسلب الحقوق الفلسطينية تمثل تحديات تحول دون تحقيق السلام، مشددًا على أنه لا يمكن الحديث عن تسوية حقيقية في ظل استمرار هذه السياسات والعمل على تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد ضرورة احترام القانون الدولي، مع التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية، وفي مقدمتها قضية القدس، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام والاستقرار يتطلبان معالجة الأوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الإجراءات التي تزيد من معاناته.

وأشار إلى أهمية توحيد الموقف العربي بشأن قطاع غزة، والتأكيد على أنه جزء من الأراضي الفلسطينية ولا يمكن فصله عنها، بما يواجه محاولات تغيير الواقع على الأرض أو فرض حلول تنتقص من حقوق الفلسطينيين.

وأضاف أن خطورة المرحلة الحالية تفرض تكثيف التنسيق العربي والتحرك من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومواجهة سياسة التهجير، والعمل على حماية المدنيين وصون الحقوق الفلسطينية في مواجهة التطورات المتسارعة.

غزة فلسطين جامعة الدول العربية

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