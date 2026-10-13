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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة ألمانية حادة إلى طهران.. وقف هجمات الحوثيين وفتح مضيق هرمز فورًا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إيران إلى وقف ما وصفه بزعزعة استقرار المنطقة، والانخراط في مفاوضات جادة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الثلاثاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وتداعياته على أمن الملاحة وأسعار الطاقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان كورنيليوس، إن ميرتس ومحمد بن سلمان بحثا أحدث الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى جانب تطورات الصراع الإقليمي والجهود الرامية إلى إنهائه.

وأوضح كورنيليوس أن المستشار الألماني أدان بأشد العبارات الهجمات الأخيرة، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة وقفها فورًا.

ألمانيا تطالب بإنهاء تعطيل الملاحة في هرمز وباب المندب

وشدد ميرتس، خلال الاتصال، على ضرورة إنهاء القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب دون تأخير، في ظل المخاوف من تداعيات التصعيد على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

ونقل المتحدث الألماني عن المستشار تأكيده ضرورة أن تنخرط إيران في مفاوضات جادة، وأن تتوقف عن زعزعة استقرار المنطقة، إلى جانب فتح مضيق هرمز بشكل دائم ودون قيود.

كما دعا ميرتس طهران إلى وقف برنامجها النووي العسكري، في إطار مطالب برلين المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

أسعار الطاقة الألمانية على طاولة المباحثات

ولم تقتصر المباحثات بين ميرتس ومحمد بن سلمان على التطورات الأمنية، بل امتدت إلى التأثيرات الاقتصادية للصراع، خصوصًا انعكاساته على أسعار الطاقة في ألمانيا.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ناقش الجانبان سبل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التوترات وتعطل طرق الشحن الحيوية إلى زيادة الضغوط على الإمدادات والأسعار.

طهران المستشار الألماني فريدريش ميرتس إيران ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشرق الأوسط ميليشيا الحوثي

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