إغلاق مطار نورمبرج في ألمانيا بسبب حالة طوارئ جوية

أعلن مطار نورمبرج الألماني اليوم الثلاثاء عن تعليق عمليات الطيران بسبب حالة طوارئ في مجال الطيران.

لم يحدد المطار السبب بشكل أكبر في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، وقال إن المزيد من المعلومات ستتأتي تباعًا.

صرحت الشرطة في بيان لها: "تلقينا بلاغاً عن حالة طوارئ جوية غير واضحة"، مضيفةً أن طائرة هبطت بسلام في نورمبرج.

وتابعت "وتجري حالياً تحقيقات لمعرفة سبب الحادث".

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه جرى رصد طائرة مسيرة قد تسبب بالفعل في تعطيل حركة الطيران في المطار طوال الليل وحتى يوم الثلاثاء، حيث أبلغ ثلاثة طيارين بشكل مستقل عن رؤية جسم ما أثناء الإقلاع أو الهبوط، وهو الأمر الذي تسبب في ربكة جوية، تابعت الطائرة الأخيرة التي أفيد بهبوطها بسلام.