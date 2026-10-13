اقتحامات وهدم منازل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 32 فلسطينيا في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، واعتقلت مالايقل عن 32 فلسطينيا من مدن ومحافظات الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 28 فلسطينيا من قرى وبلدات جنوب غرب نابلس وشمالها، وتشهد محافظات الضفة الغربية اقتحامات متكررة تنفذ خلالها قوات الاحتلال حملات اعتقال ومداهمة للمنازل، وسط تصاعد الإجراءات العسكرية المفروضة على المواطنين العزل.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مدينة طوباس، حيث اقتحمت فجر المدينة وبلدة طمون جنوبا، كما اعتقلت شابا من مدينة الخليل، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، بالإضافة لاعتقال مواطنا من قرية الرشايدة شرق بيت لحم، و مزارعا من مدينة سلفيت، خلال وجوده في أرضه الزراعية أثناء قطف ثمار الزيتون.

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا مكونا من طابق واحد وغير مأهول، يعود للمواطن في قرية الجلمة شمال جنين ومنزلين في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى .

وأفادت محافظة القدس، أن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات الهدم، اقتحمت حي واد قدوم ببلدة سلوان، وهدمت منزلين يعودان للمقدسي هاني السلايمة ووالده.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم عدة بلدات في محافظة جنين( بلدات اليامون والسيلة الحارثية وكفردان وبرقين غرب جنين)، وشنت حملة مداهمات وتفتيش طالت عدداً كبيراً من منازل المواطنين، واعتقلت عدداً من الشبان والأسرى المحررين واحتجزتهم داخل منزل في بلدة اليامون، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وأشارت "وفا" إلى أن العملية استمرت لساعات، قبل أن تُخلي قوات الاحتلال سبيل جميع المحتجزين من مختلف البلدات، وتنسحب من المنطقة، دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو اقتياد أي منهم إلى المعسكرات القريبة.