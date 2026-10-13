تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة وصل إلى 10 سفن، وتم تداول 15 ألف طن بضائع و643 شاحنة و 126 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 868 راكبا بموانيها.

وذكر المركز - في بيان اليوم الثلاثاء، أن حركة الواردات شملت 5 سفن و6 آلاف طن بضائع و 354 شاحنة و112 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و9 آلاف طن بضائع و289 شاحنة و 14 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا 3 سفن وهي BRIDGE، وALCUDIA EXPRESS والحرية؛ بينما غادرته السفينتين PELAGOS EXPRESS والحرية2؛ فيما شهد ميناء نويبع تداول 3 آلاف طن بضائع و 185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، وآيلة .