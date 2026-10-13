رئيس ليتوانيا: يجب أن يركز الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا

شدد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا اليوم /الثلاثاء/ على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتركيز على دعم أوكرانيا والتخلص بشكل تدريجي من موارد الطاقة الروسية، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وقال ناوسيدا - في منشور على منصة "إكس" - إنه يتوقع إجراء مناقشات جادة حول القدرة التنافسية وأولويات الإطار المالي متعدد السنوات خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده في وقت لاحق من الاسبوع الجاري.. مشيرا إلى أنه يجب أن يحظى الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي بالاهتمام الذي يستحقه.