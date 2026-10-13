غارات إسرائيلية وقصف مدفعي في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي ، غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، أعقبها بغارة على منطقة وادي الحجير، في استمرار للتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وفي قضاء مرجعيون، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الحمام عند مدخل بلدة الخيام، فيما طال الرصاص الطائش طريق مرجعيون – إبل السقي.

وفي قضاء صور، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي حاريص وبرعشيت، كما تعرضت مداخل بلدة المنصوري لإطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة.

تأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من بلدات الجنوب، والتي تترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة، ما يزيد من حدة التوتر في المناطق المستهدفة ويعرّض سلامة المواطنين وحركة التنقل على الطرقات للخطر.