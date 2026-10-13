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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي: التمسك بالثوابت العربية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

ألقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاضرة بمعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الكويت، بحضور نائب وزير الخارجية الكويتي، وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب المعتمدين، والسفراء والدبلوماسيين الحاليين والمتقاعدين، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين الشباب، والخبراء والمتخصصين في الشؤون الدولية. وأدار الحوار السفير طلال المطيري، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية.

وتناول الأمين العام خلال المحاضرة التحولات المتسارعة التي يشهدها النظامان الإقليمي والدولي، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الدول العربية، مؤكداً أهمية التمسك بالمبادئ والثوابت التي تحكم الموقف العربي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

واستعرض فهمي رؤيته لمستقبل العمل العربي المشترك، مشدداً على ضرورة الانتقال من الاكتفاء بتسجيل المواقف إلى المبادرة وصناعة الفعل، وتعزيز القدرات العربية الذاتية بما يمكّن الدول العربية من الإسهام بفاعلية في تحديد أمنها ومستقبلها، وحماية مصالحها في ظل التحولات الجارية.

التمسك بالثوابت العربية 

كما تناول الدور الذي يمكن أن تضطلع به جامعة الدول العربية في هذه المرحلة، وأهمية تطوير آليات عملها وتعزيز قدرتها على المبادرة والتنسيق والمتابعة، وتوسيع مساحات التوافق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تفعيل العمل العربي المشترك والاستجابة لتطلعات الشعوب العربية.

وشهدت المحاضرة نقاشاً تفاعلياً مع الحضور، تناول أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، ومستقبل النظام العربي، وسبل تعزيز الأمن الجماعي العربي، ودور الدبلوماسية والمؤسسات الإقليمية في التعامل مع الأزمات، إلى جانب فرص تطوير جامعة الدول العربية وتعزيز فاعليتها خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب الأمين العام عن تقديره لمعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، وللدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية الكويتية في إعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية، مؤكداً أهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة من الدبلوماسيين، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات في خدمة المصالح العربية المشتركة.

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