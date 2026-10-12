من الخارجية الكويتية.. نبيل فهمي يجدد تضامن الجامعة العربية مع دول الخليج

استقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، اليوم الاثنين، نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر وزارة الخارجية الكويتية، وذلك في إطار زيارته الرسمية لدولة الكويت.

وتناول اللقاء الدور المهم الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم التضامن العربي والعمل العربي المشترك. وأعرب الأمين العام عن تقديره للمواقف الكويتية ودورها التاريخي في تعزيز التوافق العربي، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الكويتية لدعم الحوار والتفاهم وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات المتزايدة التي تواجه الدول العربية، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق العربي للتعامل مع هذه التطورات.

تضامن الجامعة العربية مع الكويت

وأكد فهمي تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع دولة الكويت ودول الخليج العربية في ظل ما تتعرض له المنطقة من تهديدات وتحديات جسيمة، مشدداً على أن أمن دول الخليج واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

واستعرض فهمي رؤيته لتطوير جامعة الدول العربية وتفعيل آليات عملها، وتعزيز قدرتها على المبادرة والاستجابة للتحديات الراهنة، بما يعزز فاعلية العمل العربي المشترك ويحقق تطلعات الدول والشعوب العربية.

وأكد الأمين العام أهمية الدور الكويتي في دعم جامعة الدول العربية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذا الدعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إنجاح جهود تطوير الجامعة وتفعيل دورها في خدمة القضايا والمصالح العربية المشتركة.