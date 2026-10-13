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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رحلة قادمة من اليونان.. ألمانيا تعلن إغلاق مطار نورمبرج بسبب "حالة طوارئ"

مطار نورمبرج
مطار نورمبرج
ناصر السيد

أعلن مطار نورمبرج في ألمانيا يوم الثلاثاء عن تعليق حركة الطيران بسبب "حالة طوارئ جوية"، ولم يحدد الإعلان السبب، مشيراً إلى أنه سيتم توفير معلومات إضافية لاحقاً. 

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن متحدث باسم الشرطة المحلية قوله: "نرجح احتمال وجود حالة طوارئ على متن الطائرة، إلا أن ذلك لم يتأكد بعد". 

كما لوحظ نشاط للشرطة قبيل هبوط رحلة قادمة من جزيرة كورفو اليونانية، وأن طائرة مقاتلة رافقت الرحلة قبل هبوطها.

قنبلة في طائرة بمطار بن جوريون

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت سلطة المطارات الإسرائيلية بأنه عقب عمليات تفتيش أجريت لطائرة تابعة لشركة "دلتا" هبطت في مطار بن جوريون - إثر تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متنها - لم يتم العثور على أي شيء غير معتاد، وتقرر العودة إلى العمل المعتاد. 

وقد نُقلت الطائرة إلى منطقة وقوف بعيدة، ونزل جميع الركاب بسلام، كما خضعت الطائرة لعملية تفتيش دقيقة من قبل أفراد أمن المطار، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

رحلة قادمة من اليونان ألمانيا إغلاق مطار نورمبرج مطار نورمبرج حالة طوارئ جوية

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