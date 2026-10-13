قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضائح تهز الكنيسة الإثيوبية.. البطريرك يندد بالمحسوبية والاختلاس ويدعو لإصلاحات شاملة
3 دولارات فقط للاجئ شهريا في مصر.. مفوضية اللاجئين تكشف فجوة تمويل صادمة
بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن
وزير العدل ورئيسة النيابة الإدارية يلتقطان صورة تذكارية مع الأعضاء الجدد
بقرار من مدبولي.. إعادة تشكيل مجلس إدارة "الرقابة المالية" لمدة 4 سنوات
مستشار رئيس وزراء السودان: هناك مخطط يستهدف القاهرة والخرطوم مسنود بغرف إعلامية موجّهة
الشرطة البولندية: احتجاز شخص دعا عبر الإنترنت لاغتيال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين
الرحلة الأولى.. سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON تعبر قناة السويس بحمولة 221 ألف طن
رئيس الوزراء: جلسة "صحة المواطن" يـ"منتدى مصر" تحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء: قطاع التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري
انهيار منزلين بشارع الخليج في حدائق القبة.. واستنفار أمني بموقع الحادث
رئيس إنجي الفرنسية: التراجع عن عقود الطاقة الخضراء يهدد ثقة المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس إنجي الفرنسية: التراجع عن عقود الطاقة الخضراء يهدد ثقة المستثمرين

رئيسة "إنجي" الفرنسية
رئيسة "إنجي" الفرنسية
أ ش أ

حذرت كاثرين ماكجريجور الرئيسة التنفيذية لشركة "إنجي" الفرنسية العملاقة للطاقة من أن التراجع عن عقود الطاقة المتجددة من شأنه أن يهدد ثقة المستثمرين ويعرض الاستثمارات المستقبلية في فرنسا للخطر، مؤكدة ضرورة التزام الحكومات بسياسات الطاقة وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية دون تغييرها بصورة متكررة.

وقالت ماكجريجور - خلال قمة للتنافسية نظمتها صحيفة "بوليتيكو" في باريس - إن الاستثمار لا يمكن أن يتحقق دون ثقة، مشددة على أن العقود يجب احترامها، وأن الثقة تمثل عاملا بالغ الأهمية لتمكين المستثمرين من ضخ الأموال في مشروعات الطاقة طويلة الأجل.

جاءت تصريحات ماكجريجور عقب اقتراح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ضمن مشروع موازنة الحكومة لعام 2027، التراجع عن عدد من عقود الطاقة المتجددة، مبررا ذلك بأن الدعم المقدم لمشروعات الطاقة النظيفة، ولاسيما الطاقة الشمسية، يشكل عبئا ماليا كبيرا على الدولة.. وحذرت ماكجريجور من أن هذه الخطوة قد تهدد الاستثمارات المستقبلية في فرنسا.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أشارت ماكجريجور إلى أن التزام التكتل بخفض الانبعاثات الكربونية يوفر للمستثمرين إطارا واضحا للتخطيط على المدى الطويل، رغم تصاعد الاعتراضات السياسية على السياسات البيئية الأساسية للاتحاد خلال الولاية الثانية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بما في ذلك الحظر المقرر على السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي اعتبارا من عام 2035 ونظام تداول الانبعاثات.

وأضافت أن أوروبا تتمتع بميزة تتمثل في أن عملية اتخاذ القرارات فيها تسير بوتيرة بطيئة، وهو ما يوفر قدرا من الاستقرار يجذب المستثمرين، مؤكدة في الوقت نفسه القدرة التنافسية لمشروعات الطاقة المتجددة عندما تنفذ بصورة جيدة ومنظمة وعلى نطاق واسع، بما يسمح بإنتاج الطاقة محليا وفي وقت قصير، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الغاز.

كاثرين ماكجريجور الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

إمام عاشور

تقرير الحكم السلوفيني يعفي إمام عاشور من العقوبة بعد القمة

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات

رئيس جهاز شئون البيئة

رئيس جهاز شئون البيئة: حزمة متكاملة من المشروعات بمجالات الحد من التلوث

جانب من الاحتفال

وزارتا النقل والثقافة يحتفيان بذكرى انتصارات أكتوبر بمحطة أنفاق الشهداء

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد