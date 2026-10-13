رئيس إنجي الفرنسية: التراجع عن عقود الطاقة الخضراء يهدد ثقة المستثمرين

حذرت كاثرين ماكجريجور الرئيسة التنفيذية لشركة "إنجي" الفرنسية العملاقة للطاقة من أن التراجع عن عقود الطاقة المتجددة من شأنه أن يهدد ثقة المستثمرين ويعرض الاستثمارات المستقبلية في فرنسا للخطر، مؤكدة ضرورة التزام الحكومات بسياسات الطاقة وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية دون تغييرها بصورة متكررة.

وقالت ماكجريجور - خلال قمة للتنافسية نظمتها صحيفة "بوليتيكو" في باريس - إن الاستثمار لا يمكن أن يتحقق دون ثقة، مشددة على أن العقود يجب احترامها، وأن الثقة تمثل عاملا بالغ الأهمية لتمكين المستثمرين من ضخ الأموال في مشروعات الطاقة طويلة الأجل.

جاءت تصريحات ماكجريجور عقب اقتراح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ضمن مشروع موازنة الحكومة لعام 2027، التراجع عن عدد من عقود الطاقة المتجددة، مبررا ذلك بأن الدعم المقدم لمشروعات الطاقة النظيفة، ولاسيما الطاقة الشمسية، يشكل عبئا ماليا كبيرا على الدولة.. وحذرت ماكجريجور من أن هذه الخطوة قد تهدد الاستثمارات المستقبلية في فرنسا.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أشارت ماكجريجور إلى أن التزام التكتل بخفض الانبعاثات الكربونية يوفر للمستثمرين إطارا واضحا للتخطيط على المدى الطويل، رغم تصاعد الاعتراضات السياسية على السياسات البيئية الأساسية للاتحاد خلال الولاية الثانية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بما في ذلك الحظر المقرر على السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي اعتبارا من عام 2035 ونظام تداول الانبعاثات.

وأضافت أن أوروبا تتمتع بميزة تتمثل في أن عملية اتخاذ القرارات فيها تسير بوتيرة بطيئة، وهو ما يوفر قدرا من الاستقرار يجذب المستثمرين، مؤكدة في الوقت نفسه القدرة التنافسية لمشروعات الطاقة المتجددة عندما تنفذ بصورة جيدة ومنظمة وعلى نطاق واسع، بما يسمح بإنتاج الطاقة محليا وفي وقت قصير، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الغاز.