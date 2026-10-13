الشرطة البولندية: احتجاز شخص دعا عبر الإنترنت لاغتيال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين

أعلنت الشرطة في بولندا، اليوم /الثلاثاء/، القبض على شخص دعا علنا عبر الإنترنت لاغتيال مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء دونالد توسك.

وقال متحدث باسم الحكومة البولندية - حسبما نقل راديو بولندا - إنه "تم إلقاء القبض على المشتبه الليلة الماضية بوسط البلاد، حيث هدد أيضا بقتل رئيس مجلس النواب"، موضحا أن المشتبه يواجه اتهامات التحريض على القتل وتوجيه الإهانات إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش ورئيس سابق وصحفي بارز ومسؤول بمكتب النائب العام المحلي.

وأوضحت الشرطة أن المتهم بث منشورات بهذا الشأن على تطبيقات "فيسبوك" و"تيك توك"، وعكف لفترة على توجيه تعليقات مهينة عبر الإنترنت ضد سياسيين، وبدأ مؤخرا في نشر تهديدات ودعوات للقتل.. ومن جهته، شكر رئيس الوزراء البولندي عناصر الشرطة على تحركهم السريع.

وتأتي هذه التطورات بعد احتجاز شخص أول أمس /الأحد/ على خلفية تلقي الشرطة معلومات بشأن هجوم متحمل يستهدف توسك وكوسينياك-كاميش.