عون يجدد تضامن لبنان مع السعودية ويدين الاعتداءات على منشآتها المدنية

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم/ الثلاثاء/ خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إدانته للاعتداءات على المملكة، معربا عن تضامن لبنان مع السعودية قيادةً وشعباً، للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

واطلع عون من الأمير محمد بن سلمان، خلال الاتصال، منه على الأوضاع في المملكة عقب الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وعدداً من المنشآت والمرافق المدنية في المملكة.

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل تهديداً لأمن المملكة واستقرارها، ولأمن المنطقة بأسرها، معربا عن تعازيه في ضحايا الاعتداءات، ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.