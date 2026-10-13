وزير الخارجية لـ سكاي نيوز عربية: تكثيف الجهود لخفض التصعيد وصون أمن المنطقة.. وغزة والسودان والأمن المائي على طاولة النقاش

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مقابلة إعلامية مع قناة “سكاي نيوز عربية”، تناول خلالها أبرز القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها العلاقات المصرية الخليجية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور إزاء التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء ، على أهمية تكثيف الجهود الرامية للتوصل للتهدئة وخفض التصعيد في المنطقة واحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع، بما يصون أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن مستجدات الملف الإيراني وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة. كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في قطاع غزة، وملف الأمن المائي المصري باعتباره قضية وجودية، والأوضاع في السودان.