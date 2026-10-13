قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار منزل في حدائق القبة.. واستنفار أمني بموقع الحادث
نائب رئيس البنك الدولي: حريصون على تعزيز الشراكة مع مصر.. ورستم: اقتصادنا يتحسن
فضائح تهز الكنيسة الإثيوبية.. البطريرك يندد بالمحسوبية والاختلاس ويدعو لإصلاحات شاملة
3 دولارات فقط للاجئ شهريا في مصر.. مفوضية اللاجئين تكشف فجوة تمويل صادمة
بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن
وزير العدل ورئيسة النيابة الإدارية يلتقطان صورة تذكارية مع الأعضاء الجدد
بقرار من مدبولي.. إعادة تشكيل مجلس إدارة "الرقابة المالية" لمدة 4 سنوات
مستشار رئيس وزراء السودان: هناك مخطط يستهدف القاهرة والخرطوم مسنود بغرف إعلامية موجّهة
الشرطة البولندية: احتجاز شخص دعا عبر الإنترنت لاغتيال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين
الرحلة الأولى.. سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON تعبر قناة السويس بحمولة 221 ألف طن
رئيس الوزراء: جلسة "صحة المواطن" يـ"منتدى مصر" تحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء: قطاع التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمويل التنمية وأوضاع غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦،  ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الهام الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية وتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ أولويات التنمية المستدامة، مؤكداً ضرورة مواصلة تعزيز التعاون مع البرنامج في مجال تمويل التنمية وتعبئة الموارد، بما في ذلك تطوير آليات وأدوات تمويل مبتكرة تسهم في سد الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم تنفيذ خطة التنمية المصرية ٢٠٣٠. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البرنامج والحكومة والقطاع الخاص في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والإسكان، والصناعات الخضراء، والتنوع البيولوجي، بما يدعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودول العالم الجنوبي والدول الأفريقية، بما يدعم نقل الخبرات والتجارب التنموية المصرية، ويعزز تبادل المعرفة والخبرات في مختلف القطاعات، ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتوسيع الشراكات التنموية بين الدول.

كما تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية الحرجة في قطاع غزة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة ضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وتكثيف الجهود الدولية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته، مع التأكيد على أهمية حماية المدنيين والمضي قدما في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ألكسندر دي كرو مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

إمام عاشور

تقرير الحكم السلوفيني يعفي إمام عاشور من العقوبة بعد القمة

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد