القيادة المركزية الأمريكية: الممرات الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن الممرات الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن أكثر من 40 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني اليوم الخميس، أن حريقا اندلع في ناقلة نفط مخالفة داخل المنطقة المحظورة شرقي مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي عظمائي، تهديده بإغراق السفن الحربية الأمريكية إذا اقتربت من مدخل مضيق هرمز، مؤكدًا أن قواته تترقب تحركات البحرية الأمريكية في المنطقة.