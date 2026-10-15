الجيش الإيراني: حريق في ناقلة نفط شرقي مضيق هرمز

أعلن الجيش الإيراني اليوم الخميس أن حريقا اندلع في ناقلة نفط مخالفة داخل المنطقة المحظورة شرقي مضيق هرمز.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي عظمائي، تهديده بإغراق السفن الحربية الأمريكية إذا اقتربت من مدخل مضيق هرمز، مؤكدًا أن قواته تترقب تحركات البحرية الأمريكية في المنطقة.

وقال عظمائي، في مقابلة تلفزيونية، إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري «تعد اللحظات لإغراق السفن الحربية الأمريكية»، داعيًا واشنطن إلى الاقتراب من المضيق إذا كانت تعتقد أن الممر الملاحي مفتوح أمام حركة السفن.

وزعم القائد الإيراني أن سفينة حربية أمريكية تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار لم تعد قادرة على أداء مهامها، وأنها ابتعدت نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز، مدعيًا أن ذلك يرجع إلى مخاوف من التعرض لهجمات إيرانية. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه المزاعم.

