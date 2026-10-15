ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا جدًا.. وقضية طهران ستُحل سريعًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي «قريبًا جدًا»، مشيرًا إلى أن قضية طهران ستُحل سريعًا، في ظل استمرار التحركات الأمريكية للتوصل إلى تسوية للصراع.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارًا بشأن إيران في وقت قريب، مجددًا تأكيده أن طهران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وهو ما وصفه بأنه هدف أساسي للتحركات الأمريكية.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي وسط استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تعثر المفاوضات بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات حول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بصورة مستقرة.

وكان ترامب قد ربط في تصريحات سابقة انتهاء الحرب بانخفاض أسعار النفط والوقود، متوقعًا تراجعها مع عودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة واستعادة حركة الإمدادات عبر الممرات البحرية الرئيسية.

ولم يحدد ترامب موعدًا نهائيًا لإنهاء الحرب، كما لم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الخطوات التي ستتخذها إدارته للوصول إلى تسوية، في وقت لا تزال فيه الخلافات بين الجانبين قائمة بشأن الملف النووي وأمن الملاحة في الخليج.