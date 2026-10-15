أسعار الوقود في أمريكا تقفز 46% منذ حرب إيران وتكبد الأسر 73.5 مليار دولار إضافية

تواصل أسعار الوقود في الولايات المتحدة البقاء عند مستويات مرتفعة للشهر الخامس على التوالي، إذ ظل متوسط سعر الجالون أعلى من 4 دولارات لمدة 158 يوما متتاليا، متجاوزا بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2022.

وتقول مجلة "نيوزويك" إنه في ظل منافسات محتدمة في عدة ولايات حاسمة، يأتي هذا الرقم القياسي الجديد قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد نتائجها الجهة التي ستسيطر على الكونجرس.

وبحسب أرقام "جمعية السيارات الأمريكية" (إيه إيه إيه)، فقد سجل متوسط سعر الوقود على المستوى الوطني 4.34 دولار للجالون، ارتفاعاً من 2.98 دولار للجالون قبل وقت قصير من بدء حرب إيران في أواخر فبراير.

ويعني ذلك أن أسعار الوقود ارتفعت بأكثر من 46 في المئة منذ بدء الحرب، ما أدى إلى تكلفة إضافية قدرها 73.5 مليار دولار، وفقاً لباحثين في معهد "واتسون" للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون. وهو ما يعادل عبئاً إضافياً قدره 561.20 دولاراً على كل أسرة أمريكية.

في المقابل، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، لمجلة "نيوزويك" "لا يزال الرئيس ترامب ملتزماً بإطلاق العنان للسيطرة الأمريكية في مجال الطاقة، وخفض التكاليف، وإعادة المزيد من الأموال إلى جيوب الأسر الأمريكية الكادحة".

وتابعت روجرز تصريحاتها قائلة: "يرغب الرئيس في رؤية انخفاض في أسعار الوقود، ويواصل اتخاذ تدابير تاريخية لتخفيف الاضطرابات المؤقتة، في وقت بدأت فيه إمدادات النفط المارة عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الصراع.

وأكدت المجلة أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أفضت إلى الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية ودفع أسعار النفط الخام نحو الصعود.

ونظراً لأن النفط الخام يشكل المكون الأكبر في تكلفة البنزين، فإن أي زيادة في أسعار النفط تنعكس عادةً على شكل ارتفاع في أسعار الوقود عند المضخات.

ورغم تحرك بعض المشرعين لتعليق ضرائب الوقود مؤقتاً بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين، فإن متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني واصل صعوده.

كما شهدت أسعار الديزل ارتفاعاً حاداً، ما ألحق ضرراً بالغاً بالمزارعين، وسائقي الشاحنات، وقطاع الشحن، حيث وصل متوسط سعر جالون الديزل يوم الثلاثاء إلى 6.27 دولار.

وفي منشور له على منصة "إكس" ، قال كبير مستشاري الطاقة في شركة "جلف أويل" ، توم كلوزا: "نشهد قفزات مذهلة في أسعار الديزل في تعاملات الجملة اليوم، إذ ارتفعت بمقدار 18 سنتاً للجالون في منطقتي ساحل الخليج والساحل الشرقي، وبمقدار 28 سنتاً في جنوب كاليفورنيا، وما بين 25 إلى 30 سنتاً في منطقتي السهول الكبرى والبحيرات العظمى. من الواضح أن السوق لا تصدق أن النفط الروسي في طريقه للوصول".

وعلى صعيد الولايات، تسجل كاليفورنيا حالياً أعلى أسعار للبنزين، حيث يبلغ متوسط سعر الجالون 6.28 دولار. كما تشهد ولايات أوريجون، وواشنطن، وإيداهو، وألاسكا، وهاواي، ونيفادا، ويوتا، وإلينوي، وأريزونا أسعاراً مرتفعة بشكل ملحوظ.

وفي المقابل، تُسجَّل أدنى أسعار للبنزين في ولايات إنديانا، وأوهايو، وتينيسي، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وألاباما، وجورجيا، ومسيسيبي، وأركنساس، ولويزيانا، وتكساس.

وفي ختام استعراضها لملف الوقود في الولايات المتحدة، رجحت مجلة "نيوزويك" أن تظل أسعار البنزين قضية سياسية رئيسية في الأسابيع الأخيرة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي، في ظل سعي الجمهوريين للحفاظ على سيطرتهم على الكونجرس.

وسيعتمد استمرار ارتفاع الأسعار أو تراجعها بشكل كبير على أسواق النفط العالمية والمخاوف بشأن احتمالية تعطل الإمدادات نتيجة للصراع الدائر في الشرق الأوسط.