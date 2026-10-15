ترامب: أسعار الوقود ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار الوقود ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب مع إيران، متوقعًا تراجع أسعار البنزين والنفط بصورة سريعة مع انحسار تداعيات الصراع على أسواق الطاقة.

وأضاف ترامب، في تصريحات سابقة نقلتها وكالة رويترز، أن أسعار البنزين والنفط ستتراجع بسرعة فور انتهاء الحرب، مشيرًا إلى وجود كميات كبيرة من النفط في أنحاء العالم، لكنه شدد على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية بالنسبة إلى إدارته.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالحرب، وما تسببت فيه التوترات حول مضيق هرمز من مخاوف بشأن إمدادات النفط والوقود العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسعار وتكاليف النقل والإنتاج.

وفي المقابل، تشير تقارير حديثة إلى استمرار الضغوط على أسواق الوقود، لا سيما الديزل، بسبب اضطرابات الإمدادات وتراجع قدرات التكرير في مناطق متأثرة بالصراعات. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نقص الديزل قد يستمر حتى عام 2027، ما يثير تساؤلات بشأن سرعة تراجع الأسعار حتى في حال انتهاء المواجهات.

ويرتبط المسار المتوقع لأسعار الوقود بتطورات الصراع، وحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ومدى استعادة الإمدادات وقدرات التكرير، وهي عوامل ستحدد مدى انعكاس أي تهدئة على الأسواق والمستهلكين.