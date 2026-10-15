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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"توتال إنرجيز" تسجل قفزة في أرباحها الفصلية مع استمرار الحرب مع إيران في دفع أسعار الطاقة نحو الارتفاع

"توتال إنرجيز" تسجل قفزة في أرباحها الفصلية مع استمرار الحرب مع إيران في دفع أسعار الطاقة نحو الارتفاع
"توتال إنرجيز" تسجل قفزة في أرباحها الفصلية مع استمرار الحرب مع إيران في دفع أسعار الطاقة نحو الارتفاع
أ ش أ

أعلنت عملاق الطاقة الفرنسي "توتال إنرجيز" (TotalEnergies) عن تحقيق قفزة ملحوظة في أرباحها الفصلية، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة تواصل تداعيات واستمرار الحرب مع إيران.

وأشارت الشركة إلى أن استمرار الصراع والتوترات الجيوسياسية في المنطقة قد لعب دوراً رئيسياً في إبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، مما انعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية للشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط والغاز.

و يأتي هذا النمو في الوقت الذي تسواق فيه أسواق الطاقة بحذر شديد وسط مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات العالمية.

تأتي هذه النتائج المالية القياسية لشركة "توتال إنرجيز" في ظل ظروف استثنائية تشهدها أسواق الطاقة العالمية، حيث أدت الحرب المستمرة مع إيران والتوترات الأمنية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط إلى إثارة مخاوف عميقة بشأن أمن الإمدادات وطرق الملاحة الحيوية لناقلات النفط والغاز.

وقد تسببت هذه المخاوف الجيوسياسية في إحداث تقلبات حادة في الأسواق، مما دفع أسعار النفط والغاز نحو مستويات مرتفعة انعكست بشكل مباشر على عائدات وأرباح كبرى شركات الطاقة العالمية، وعلى رأسها "توتال إنرجيز"، التي استافت دورها في تلبية الطلب العالمي وسط شح الإمدادات.

عملاق الطاقة الفرنسي توتال إنرجيز TotalEnergies تحقيق قفزة ملحوظة في أرباحها الفصلية ارتفاع أسعار الطاقة العالمية تداعيات واستمرار الحرب مع إيران

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