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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هواتف آيفون تطفو على سطح مياه هرمز بعد غرق سفينة إثر اصطدامها بلغم بحري

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لهواتف آيفون وعطور من ماركات تجارية مختلفة، تطفو على سطح مياه مضيق هرمز، عقب غرق سفينة حاويات إثر اصطدامها بلغم بحري، ما أدى إلى وقوع انفجار وانتهى بغرق السفينة.

وأظهرت الصور المتداولة مئات الهواتف المحمولة من طراز آيفون، إلى جانب عبوات عطور ومنتجات أخرى، تطفو على سطح المياه، في مشهد لافت أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعرضت سفينة الحاويات للانفجار عقب اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، قبل أن تغرق، ما أدى إلى انتشار أجزاء من حمولتها في المياه وظهور عدد من المنتجات على السطح.

وأثارت الصور المتداولة اهتمام المستخدمين، خاصة مع ظهور أعداد كبيرة من الهواتف والعطور وسط المياه، في مشهد يعكس حجم الحمولة التي كانت تنقلها السفينة قبل غرقها.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يمثل ممرًا حيويًا لحركة التجارة والنقل البحري، ما يجعل الحوادث التي تقع فيه محل اهتمام دولي.

ايفون سطح المياة مضيق هرمز

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