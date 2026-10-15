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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية قرب مضيق هرمز

البحرية الايرانية
البحرية الايرانية

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي عظمائي، تهديده بإغراق السفن الحربية الأمريكية إذا اقتربت من مدخل مضيق هرمز، مؤكدًا أن قواته تترقب تحركات البحرية الأمريكية في المنطقة.

وقال عظمائي، في مقابلة تلفزيونية، إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري «تعد اللحظات لإغراق السفن الحربية الأمريكية»، داعيًا واشنطن إلى الاقتراب من المضيق إذا كانت تعتقد أن الممر الملاحي مفتوح أمام حركة السفن.

وزعم القائد الإيراني أن سفينة حربية أمريكية تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار لم تعد قادرة على أداء مهامها، وأنها ابتعدت نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز، مدعيًا أن ذلك يرجع إلى مخاوف من التعرض لهجمات إيرانية. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه المزاعم.

وأضاف عظمائي أن القوات البحرية الإيرانية تترقب اقتراب السفن الأمريكية من مدخل المضيق، متهمًا الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين بفرض تعتيم إعلامي بشأن ما وصفه بمعاقبة السفن التي تخالف القواعد التي تفرضها طهران. وأشار إلى أن الحرس الثوري نشر مقاطع مصورة قال إنها توثق عمليتين ضد سفن خالفت تلك القواعد، وفقًا لوكالة «تسنيم». 

في المقابل، رفضت القيادة المركزية الأمريكية مزاعم القائد الإيراني بشأن السيطرة على مضيق هرمز، مؤكدة أن القوات الأمريكية وشركاءها الإقليميين يسيطرون على الممر الملاحي، وأن القوات الأمريكية ساعدت في نقل أكثر من 19 مليون برميل من النفط الخام عبره في يوم واحد، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام. 

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية كبرى باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، ما يجعل التهديدات المتبادلة بشأنه مصدر قلق على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران وتصاعد المخاطر على السفن التجارية والعسكرية في المنطقة.

قائد القوات البحرية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي السفن الحربية الأمريكية مضيق هرمز

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