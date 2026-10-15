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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء السنغالي يفتتح الجناح المصري «ضيف شرف» معرض داكار الدولي للكتاب

رئيس الوزراء السنغالي
رئيس الوزراء السنغالي
أ ش أ

 افتتح أحمدو الأمين لو، رئيس وزراء السنغال، اليوم الخميس، فعاليات الدورة 18 من المعرض الدولي للكتاب والمواد التعليمية في داكار "فيلداك"، والذي تحل عليه جمهورية مصر العربية "ضيف الشرف" ويستمر حتى 19 أكتوبر الجاري.

شارك في الافتتاح السفير محمد صفوت، سفير مصر لدى السنغال، والمستشار محمد الحفناوي، والوفد المصري الذي يضم كل من "السفير عمر سليم، مستشار وزير الثقافة للشئون الخارجية، المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية، والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، المهندس هيثم يونس، المفوض بإدارة أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتورة نيفين التهامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، والدكتور بسيم عبد العظيم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد الكتاب المصريين، شيماء حبشي، من الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وبدأت فعاليات الافتتاح بكلمة مدير المعرض، ثم وزير الثقافة والتراث والسياحة السنغالي، ثم رئيس الوزراء السنغالي.

وألقى السفير عمر سليم، كلمة نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، نقل خلالها تحياته للحضور، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية السنغالية، والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتواصل الحضاري والثقافي.

وأشار إلى أن الثقافة أسهمت على مدار عقود، في ترسيخ جسور التواصل بين الشعبين المصري والسنغالي، وتعزيز التفاهم والتقارب بينهما.

وأكد سليم، أن مشاركة مصر كضيف شرف المعرض، تأتى تأكيدًا على عمق هذه العلاقات، وحرصًا على مواصلة تطوير التعاون الثقافي، بما يفتح آفاقًا ورؤى جديدة للتبادل في مجالات الكتاب والنشر والترجمة والفنون والإبداع، ويعكس ما يجمع الشعبين من إرث ثقافي وحضاري مشترك.

ولفت إلى أن المشاركة المصرية تهدف إلى تعزيز الحضور الثقافي المصري في السنغال، والتعريف بما تزخر به مصر من إنتاج فكري وأدبي وفني متنوع، موضحًا أن مصر كانت أول دولة اعترفت بالسنغال بعد استقلالها.

وخلال الافتتاح، حرص رئيس الوزراء السنغالي ووزير الثقافة والعديد من الشخصيات الرسمية والعامة، على تفقد الجناح مصري الذي يضم معرضا للكتب يضم إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق، المجلس الأعلى للثقافة، قطاع الفنون التشكيلية، المركز القومي للترجمة، بالإضافة إلى مشاركات من الأزهر الشريف، ووزارة الاوقاف، ودار الإفتاء المصرية.

كما تشمل المشاركة إضافة إلى معرض للحرف التراثية واليدوية من منتجات مركز الحرف بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، إلى جانب عروض فنية لفرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، كما يشارك الوفد في البرنامج الثقافي للمعرض في عدد من الندوات الفكرية.

رئيس وزراء السنغال الدورة 18 من المعرض الدولي داكار

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