عيد ميلاد شيرين رضا.. رسبت في الثانوية العامة وتعلمت الصبر من والدها

تحتفل اليوم الفنانة شيرين رضا، بعيد ميلادها الـ 57، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1968.

وُلدت الفنانة شيرين رضا في القاهرة عام 1968 داخل عائلة فنية، فهي ابنة الفنان محمود رضا، ما ساهم في نشأتها وسط أجواء فنية أثرت على شخصيتها مبكرًا. بدأت مشوارها كعارضة إعلانات وظهرت في “فوازير رمضان”، ثم درست تصميم الأزياء في الولايات المتحدة. وعلى المستوى الشخصي، تزوجت من عمرو دياب وأنجبت ابنتهما نور قبل انفصالهما، وعُرفت باهتماماتها الإنسانية خاصة في مجال الرفق بالحيوان.

بدأت شيرين رضا مسيرتها الفنية في التسعينيات وشاركت في أفلام بارزة مثل “نزوة” و“حسن اللول”، قبل أن تغيب لفترة وتعود بقوة في منتصف الألفينات. قدمت بعدها أعمالًا ناجحة في السينما والدراما مثل “الفيل الأزرق” و“فوتو كوبي” و“بدون ذكر أسماء”، وتميزت باختيار أدوار مختلفة، ما ساعدها على الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها.

تاتوهات شيرين رضا

وفي لقاء ببرنامج أبلة فاهيتا، عام 2021، قالت الفنانة شيرين رضا، إنها تمتلك 9 "تاتو" فى جسدها لافتة إلى أن أغلى تاتو تمتلكه يخص ابنتها نور وهو المرسوم على ذراعيها.

ولفتت شيرين رضا، إلى أن الهدية المفضلة إليها هى الألماظ، مشيرة إلى أنها ترغب بعد 10 سنوات أن تعيش فى جزيرة بمفردها برفقة أصدقائها.

وأشارت إلى أن أفضل شئ تفضله فى السفر هو الوصول إلى المكان الذى تريده بسرعة دون انتظار ومسافة، لافتة إلى أن أسبابها للسفر ينحصر ما بين العمل والترفيه.

شيرين رضا ومؤهلها الدراسي

وقالت الفنانة شيرين رضا، إن اسم الدلع الخاص بها "شيكا" كنوع من التغيير، لافتة أنها مواليد 7 يوليو ومن مواليد برج السرطان وأنها تتسم بحبها الشديد للمنزل، والعائلة.

وتابعت شيرين رضا، خلال برنامج أبلة فاهيتا، انها رسبت فى الثانوية العامة وسافرت إلى الخارج لاستكمال دراستها ولكن مؤهلها فى مصر الاعدادية.

وأشارت إلى أن وزنها 60 كيلو أما طولها 167 واصفة نفسها بالخفيفة واللذيذة، لافتة إلى أن بنت وحيدة وليس لديها اخوة.

وأكدت أنها تعلمت من والدها الصبر وتفهم الأشخاص من حولها ، أما من والدتها فقد ورثت الترتيب والنظام، لافتة إلى أنها لم تلجأ يوما لتعذيب ابنتها أو سوء معاملتها ولكنها كانت تتبع طرقا أخرى للعقاب.