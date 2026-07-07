أحمد موسى بعد رباعية بلجيكا في أمريكا: عدالة السماء.. عقبال الأرجنتين أمام مصر

علق الإعلامي أحمد موسى على فوز منتخب بلجيكا الكبير على الولايات المتحدة الأمريكية، والذي منح الشياطين الحمر بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، موجهًا رسالة ساخرة عقب نهاية اللقاء.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة "إكس": "عدالة السماء.. بلجيكا 4 - أمريكا 1.. باي باي أمريكا مع السلامة. عقبال آخر ظهور للأرجنتين في المونديال الليلة بإذن الله."

وجاء تعليق موسى عقب المباراة التي شهدت تفوقًا واضحًا للمنتخب البلجيكي، ليحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويترقب الشارع المصري المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني في الدور ثمن النهائي، حيث أعرب أحمد موسى عن أمله في أن ينجح الفراعنة في إقصاء بطل العالم ومواصلة المشوار التاريخي في البطولة.