برلماني: توجيهات الرئيس بإجراء انتخابات المحليات تعكس إرادة سياسية لاستكمال مؤسسات الدولة

أكد النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة فارقة في مسار الإصلاح السياسي، وتعكس إرادة الدولة في استكمال مؤسساتها الدستورية، وترسيخ نموذج الإدارة الرشيدة القائم على المشاركة الشعبية والرقابة الفاعلة.

انتخابات المحليات

وقال أبو الشيخ، في تصريحات صحفية، إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في بناء البنية التحتية وإطلاق المشروعات القومية، وأصبح من الضروري أن يواكب ذلك وجود مجالس محلية منتخبة تمتلك الصلاحيات والكفاءة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، ورصد احتياجات المواطنين، وتعزيز الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية.

وأوضح أن المجالس المحلية ليست مجرد استحقاق انتخابي، وإنما تمثل حجر الزاوية في تطوير منظومة الإدارة المحلية، باعتبارها الأقرب إلى المواطن والأقدر على نقل احتياجاته ومشكلاته، فضلًا عن دورها في دعم خطط التنمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد داخل المحافظات والمراكز والقرى.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس تحمل رسالة واضحة إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية بضرورة الإسراع في إعداد كوادر تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل الميداني، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الدفع بعناصر شابة مؤهلة تمتلك رؤية تنموية، وقادرة على إحداث نقلة حقيقية في أداء المجالس المحلية.

انتخابات المجالس المحلية

وأشار إلى أن وجود مجالس محلية قوية سيعزز مناخ الشفافية والمساءلة، ويسهم في سرعة اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة الشارع في مؤسسات الدولة.

واختتم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ تصريحاته بالتأكيد على أن الإسراع في إجراء انتخابات المحليات يمثل محطة جديدة في مسيرة الجمهورية الجديدة، ويؤكد أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ اللامركزية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وبناء مؤسسات قوية قادرة على تحقيق التنمية الشاملة والاستجابة لتطلعات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.