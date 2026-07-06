قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاسل كاري أون .. تحرك عاجل من التموين لتنفيذ تكليفات الرئيس لخفض أعباء المعيشة
بسبب الأهلي .. المصري يغلق الباب أمام رحيل دغموم
بكيت .. سماح زيدان تروي لـ"صدى البلد" كواليس أشهر صورة في كأس العالم 2026
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وزيادة الأجور والحد الأدنى الجديد
رسالة حزينة من باكيتا لجماهير البرازيل بعد وداع المونديال
عمرو أديب : أغرب واقعة في تاريخ الكرة.. تدخل رئاسي لإلغاء طرد لاعب أمريكي
فرصة جديدة للمدخرين .. بنك مصر يطرح شهادة بعائد ثابت 17.85%
لدينا هدف كبير في كأس العالم.. حسام حسن: ميسي أسطورة.. لكن منتخب مصر لا يهاب أحد
غدا .. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التفسير
حسام حسن: اللاعبون جاهزون لمواجهة الأرجنتين.. واعتدنا التعامل مع ضغط المباريات
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الحارة والرطبة حتى هذا الموعد
تراجع بقوة .. آخر تحديث لسعر الذهب الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

داليا الأتربي: الدستور منح المرأة المصرية تمثيلًا غير مسبوق في المجالس المحلية

الدكتورة داليا الأتربي
الدكتورة داليا الأتربي
حسن رضوان

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية، والإسراع في استكمال إجراءات انتخابات المجالس المحلية، تمثل خارطة طريق لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين.

ركيزة أساسية في دعم منظومة الإدارة المحلية

وقالت الأتربي إن انتخابات المجالس المحلية تُعد استحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية، لما تمثله من ركيزة أساسية في دعم منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز الرقابة على الأجهزة التنفيذية، والمشاركة في تحديد أولويات التنمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

الدستور  منح المرأة المصرية تمثيلًا تاريخيًا 

وأضافت أن الدستور  منح المرأة المصرية تمثيلًا تاريخيًا غير مسبوق في المجالس المحلية، بعدما نصت المادة (180) على تخصيص ما لا يقل عن 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وهو ما يعكس إيمان الدولة بدورها شريكًا رئيسيًا في صناعة القرار المحلي، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تمكين المرأة سياسيًا.

وأعلنت عضو مجلس الشيوخ إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل السيدات الراغبات في خوض انتخابات المجالس المحلية، بهدف إعداد كوادر نسائية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لخوض التجربة الانتخابية والمشاركة الفاعلة في العمل المحلي.

وأوضحت أن البرامج التدريبية سيشارك في تقديمها عدد من السيدات اللاتي يمتلكن خبرات كبيرة في العمل السياسي والبرلماني وخوض الانتخابات، لنقل خبراتهن العملية إلى المشاركات، من خلال التدريب على الإدارة المحلية، والعمل الجماهيري، وإدارة الحملات الانتخابية، ومهارات التواصل مع المواطنين، بما يعزز جاهزية المرشحات للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وشددت الأتربي على أن الاستثمار في تدريب الكوادر، وخاصة السيدات والشباب، يمثل أحد أهم عوامل نجاح المجالس المحلية المقبلة، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة تقوم على توسيع قاعدة المشاركة السياسية وإعداد قيادات قادرة على صناعة الفارق في العمل العام، بما يواكب رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية وفاعلة تخدم المواطن وتحافظ على مسيرة التنمية مؤكدة على أهمية حفاظ المرأة على المكتسات التي حصلت عليها بدعم من الرئيس السيسي واستغلال كل فرصة لتمكينها وتفعيل دورها في الحياة السياسية

الدكتورة داليا الأتربي مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

حسام حسن

حسام حسن : الأرجنتين منتخب كبير .. لكن تركيزنا على أنفسنا وهدفنا إسعاد الشعب المصري

الحسين عموتة

أحمد حسن: مساعدو الحسين عموتة يقيمون بالقرب من الأهلي.. والإدارة توفر لهم وحدات سكنية قريبا

غييرمو أوتشوا

غييرمو أوتشوا يحظى بوداع مذهل من الجماهير المكسيكية

بالصور

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب

رولز رويس تزيح الستار عن فانتوم "ريجاتا".. تحفة فريدة تستلهم أناقة اليخوت الفاخرة

فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

المزيد