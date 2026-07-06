داليا الأتربي: الدستور منح المرأة المصرية تمثيلًا غير مسبوق في المجالس المحلية

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية، والإسراع في استكمال إجراءات انتخابات المجالس المحلية، تمثل خارطة طريق لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين.

ركيزة أساسية في دعم منظومة الإدارة المحلية

وقالت الأتربي إن انتخابات المجالس المحلية تُعد استحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية، لما تمثله من ركيزة أساسية في دعم منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز الرقابة على الأجهزة التنفيذية، والمشاركة في تحديد أولويات التنمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

الدستور منح المرأة المصرية تمثيلًا تاريخيًا

وأضافت أن الدستور منح المرأة المصرية تمثيلًا تاريخيًا غير مسبوق في المجالس المحلية، بعدما نصت المادة (180) على تخصيص ما لا يقل عن 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وهو ما يعكس إيمان الدولة بدورها شريكًا رئيسيًا في صناعة القرار المحلي، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تمكين المرأة سياسيًا.

وأعلنت عضو مجلس الشيوخ إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل السيدات الراغبات في خوض انتخابات المجالس المحلية، بهدف إعداد كوادر نسائية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لخوض التجربة الانتخابية والمشاركة الفاعلة في العمل المحلي.

وأوضحت أن البرامج التدريبية سيشارك في تقديمها عدد من السيدات اللاتي يمتلكن خبرات كبيرة في العمل السياسي والبرلماني وخوض الانتخابات، لنقل خبراتهن العملية إلى المشاركات، من خلال التدريب على الإدارة المحلية، والعمل الجماهيري، وإدارة الحملات الانتخابية، ومهارات التواصل مع المواطنين، بما يعزز جاهزية المرشحات للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وشددت الأتربي على أن الاستثمار في تدريب الكوادر، وخاصة السيدات والشباب، يمثل أحد أهم عوامل نجاح المجالس المحلية المقبلة، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة تقوم على توسيع قاعدة المشاركة السياسية وإعداد قيادات قادرة على صناعة الفارق في العمل العام، بما يواكب رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية وفاعلة تخدم المواطن وتحافظ على مسيرة التنمية مؤكدة على أهمية حفاظ المرأة على المكتسات التي حصلت عليها بدعم من الرئيس السيسي واستغلال كل فرصة لتمكينها وتفعيل دورها في الحياة السياسية