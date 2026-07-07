مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 يوليو في القاهرة والمحافظات

يستعرض موقع صدى البلد، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 يوليو في القاهرة و المحافظات، و أفضل أدعية بعد الصلاة للرزق وفك الكرب وتيسير الأمور..

مواقيت الصلاة فى القاهرة

- وقت صلاة الفجر 4:15 ص

- موعد صلاة الظهر 1:00 ص

- موعد صلاة العصر 4:36 م

- موعد صلاة المغرب 8:00 م

- موعد صلاة العشاء 9:32 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية



- وقت صلاة الفجر 4:15 ص

- موعد صلاة الظهر 1:05 م

- موعد صلاة العصر 4:44 م

- موعد صلاة المغرب 8:08 م

- موعد صلاة العشاء 9:42 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



- وقت صلاة الفجر 4:09 ص

- موعد صلاة الظهر 12:56 ص

- موعد صلاة العصر 4:33 م

- موعد صلاة المغرب 7:57 م

- موعد صلاة العشاء 9:30 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



- وقت صلاة الفجر 4:12 ص

- وقت صلاة الظهر 12:48 ص

- موعد صلاة العصر 4:18 م

- وقت صلاة المغرب 7:43 م

- وقت صلاة العشاء 9:12 م

مواقيت الصلاة فى أسوان



- وقت صلاة الفجر 4:31 ص

- موعد صلاة الظهر 12:53 ص

- موعد صلاة العصر 4:13 م

- موعد صلاة المغرب 7:40 م

- موعد صلاة العشاء 9:04 م

دعاء يفتح لك باب الرزق

يمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ومن الأدعية الجامعة والتي تقال في دعاء الفجر :

اللهم إني أسألك رزقًا طيبًا واسعًا حلالًا، وبارك لي فيما رزقتني، وافتح لي أبواب فضلك ورحمتك، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك.

اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، ويسر لي الخير كله، واصرف عني كل شر، واجعل صباحي مليئًا بالبركة والتوفيق والرضا.

“رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ”

“رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي”

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

دعاء الفجر للرزق مستجاب

1- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

2- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

دعاء الفجر لقضاء الحوائج

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن تجعل رزقي واسعًا مباركًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».