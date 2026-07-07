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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الأقرب لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتنطلق مباراة مصر والأرجنتين في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها "الفراعنة" لمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور ربع النهائي.

مشوار المنتخبين إلى ثمن النهائي

نجح منتخب مصر في حجز مقعده بدور الـ16 بعدما تغلب على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، ليواصل الفراعنة مشوارهم المميز في البطولة.

في المقابل، تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ذاته بعد فوزه المثير على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2، ليضرب موعدًا مع المنتخب المصري في واحدة من أقوى مباريات ثمن النهائي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

ومن المنتظر أن يعتمد حسام حسن على التشكيل التالي أمام الأرجنتين:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن - محمد صلاح - مصطفى زيكو.

آمال الفراعنة

ويعوّل الجهاز الفني لمنتخب مصر على خبرات محمد صلاح، إلى جانب التألق اللافت الذي قدمه عدد من اللاعبين خلال البطولة، وعلى رأسهم مصطفى شوبير، وهيثم حسن، ومصطفى زيكو، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب العالم، وكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

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