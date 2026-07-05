موعد مباراة منتخب مصر والأرجنتين في كأس العالم.. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية، إلى جانب عشاق كرة القدم حول العالم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يستضيفه ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة رحلته التاريخية في البطولة بينما يسعى المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب إلى مواصلة مشواره نحو الاحتفاظ بكأس العالم.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

يستضيف ملعب أتلانتا مواجهة مصر والأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.

موعد المباراة بتوقيت القاهرة:

الثلاثاء المقبل.

الساعة 7:00 مساءً.

وتعد المباراة واحدة من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي، في ظل ما يمتلكه المنتخبان من نجوم وخبرات كبيرة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN SPORTS المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تغطية خاصة تشمل استوديوهات تحليلية قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة نخبة من نجوم التحليل الكروي.

كيف وصل منتخب مصر إلى دور الـ16؟

واصل منتخب مصر عروضه القوية في كأس العالم بعدما نجح في العبور إلى الأدوار الإقصائية، مقدما مستويات مميزة أكدت تطور أداء الفريق وقدرته على منافسة كبار المنتخبات.

كما تجاوز الفراعنة عقبة أستراليا في دور الـ32 بركلات الترجيح، ليحجزوا مقعدهم في ثمن النهائي ويضربوا موعدا مع المنتخب الأرجنتيني.

الأرجنتين.. حامل اللقب في اختبار جديد

على الجانب الآخر، بلغ منتخب الأرجنتين دور الـ16 بعد فوز مثير على كاب فيردي بنتيجة 3-2 عقب الأشواط الإضافية، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه العالمي.

ويعتمد المنتخب الأرجنتيني على مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية، بقيادة ليونيل ميسي، في مواجهة يسعى خلالها لمواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة.

مباراة تحمل طابعا استثنائيا

لا تقتصر أهمية المواجهة على كونها صراعا على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بل تحمل أيضا طابعا خاصا بوجود محمد صلاح وليونيل ميسي في واحدة من أكثر مباريات دور الـ16 انتظارا.

وتأمل الجماهير المصرية في أن ينجح الفراعنة في تحقيق إنجاز تاريخي جديد بينما يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى تأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب لتبقى كل الأنظار متجهة إلى ملعب أتلانتا في ليلة ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف.