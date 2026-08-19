كل اللي قال كلمة عن بنتي هتترد له.. والد ضحية قضية الشرف بسوهاج يرد على روايات المتهم: مفيش فيديوهات أو صور ظهرت.. ودفنت بنتي بإيدي| خاص

لا تزال واقعة مقتل زوجة وشابين على يد زوجها بمنطقة مساكن الشوش في محافظة سوهاج محل تحقيق وفحص من جانب جهات التحقيق، في ظل تعدد الروايات المتداولة حول أسباب الجريمة والملابسات التي سبقتها، خاصة ما يتعلق بالخلافات الأسرية وما ورد على لسان المتهم بشأن وجود مقاطع فيديو وصور فاضحة تخص زوجته.

وفي الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق فحص الأدلة والتحريات وأقوال أطراف الواقعة، خرج “عنتر” والد الزوجة المجني عليها للرد على عدد من الروايات التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن بعض ما نُشر بشأن ابنته لم تثبته التحقيقات حتى الآن، ومشددًا على انتظاره نتائج تقرير الطب الشرعي باعتباره أحد العناصر المهمة في كشف ملابسات الواقعة.

تقرير الطب الشرعي وكشف الحقيقة

وقال «عنتر»، أن كثيرًا مما جرى تداوله لا يستند إلى معلومات مؤكدة، وأنه ينتظر ما تسفر عنه التحقيقات وتقرير الطب الشرعي لكشف الحقيقة كاملة.

وأضاف والد المجني عليها، لـ«صدى البلد»، إنه لم تظهر حتى الآن أي فيديوهات أو صور لابنته من تلك التي تحدث عنها المتهم في أقواله، مؤكدًا: «مفيش لا فيديوهات ولا صور ظهرت من اللي بنتي اتقتلت بسببهم حتى أمام النيابة».

وأضاف أنه لا يعرف الشابين اللذين لقيا مصرعهما في الواقعة، ولم يسبق له التعامل معهما أو رؤيتهما، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله بشأن تفاصيل الخلافات الأسرية التي سبقت الجريمة يحتاج إلى مراجعة دقيقة، وعدم التعامل معه باعتباره حقائق نهائية قبل انتهاء التحقيقات.

روايات غير صحيحة

ورد والد المجني عليها على ما أثير بشأن رغبة زوج ابنته في تطليقها، ووجود مطالبات بالنفقة، مؤكدًا أن هذه الروايات غير صحيحة، ومتسائلًا عن توقيت حدوث تلك الأمور، خاصة أن المتهم، بحسب ما ذكر، وصل من ليبيا ونفذ الجريمة في اليوم نفسه.

وشدد «عنتر» على أنه لن يسمح بتشويه صورة ابنته أو الزج باسمها في روايات لم تثبتها التحقيقات، مؤكدًا أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر حتى الآن، وأنه ينتظر ما ستكشف عنه نتائجه قبل الحديث عن تفاصيل جديدة.

كل اللي قال كلمة عن بنتي هتترد له

وقال بحسم: «كل اللي قال كلمة عن بنتي هتترد له»، موضحًا أنه سيخرج للرد على كل من يتناول ابنته بمعلومات غير صحيحة، فور ظهور نتائج تقرير الطب الشرعي وكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل.

ونفى والد المجني عليها ما تردد بشأن استخراج جثمان ابنته مرة أخرى، مؤكدًا أن إجراءات الدفن تمت بالفعل، وأنه كان بنفسه من تولى دفنها، نافيًا في الوقت نفسه ما قيل عن رفضه استلام الجثمان.

ماخدتش عزا بنتي.. بس دفنتها بإيدي

واختتم والد المجني عليها حديثه بكلمات مؤثرة عن ابنته، قائلًا: «ماخدتش عزا بنتي.. بس دفنتها بإيدي، دي كانت وردة ملحقتش تتسقى من خير الدنيا».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، حيث شهدت جريمة أسفرت عن مقتل سيدة وشابين، عقب سلسلة من الخلافات والمواجهات التي سبقت الجريمة.

مقتل زوجة على يد زوجها بسوهاج

وكان المتهم قد قال في أقواله أمام جهات التحقيق، بحسب ما نُسب إليه، إنه كان يعمل في ليبيا، وتلقى مقاطع فيديو اتهم زوجته بالظهور فيها، قبل أن يعود إلى مصر وتتطور الأحداث إلى مواجهات انتهت بمقتل الضحايا الثلاثة.

وتواصل جهات التحقيق فحص التحريات والأدلة وأقوال المتهمين والشهود، للوقوف على ملابسات الواقعة، والتحقق من الروايات المتداولة، وتحديد المسؤولية الجنائية لكل طرف.