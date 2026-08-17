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بعد مقتل زوجته وشابين.. شقيق المتهم الثاني في حادث الشرف بسوهاج يكشف رواية جديدة عن ليلة الجـ ـريمة وفيديوهات الزوجة الفاضحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد مقتل زوجته وشابين.. شقيق المتهم الثاني في حادث الشرف بسوهاج يكشف رواية جديدة عن ليلة الجـ ـريمة وفيديوهات الزوجة الفاضحة

المتهم بقتل زوجته في سوهاج
المتهم بقتل زوجته في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت واقعة مقتل سيدة وشابين في منطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج إلى واحدة من أكثر الجرائم التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الأيام الماضية، لاسيما بعدما كشفت التحقيقات أن أصحاب حسابات وهمية أرسلوا مقاطع فيديو فاضحة للزوجة، وطلبوا منه أموالا مقابل عدم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لأقوال الزوج المتهم، أن مشاهد وفيديوهات فاضحة للزوجة كانت الشرارة التي أشعلت الخلافات الزوجية، ودفعت زوج الضحية للعودة من ليبيا إلى مصر، قبل أن تتطور المواجهات إلى جريمة انتهت بمقتل الزوجة وشابين آخرين.

مقاطع فيديو للزوجة

وبحسب ما جاء في أقوال الزوج أمام جهات التحقيق، تلقى مقاطع فيديو لزوجته برفقة أحد الأشخاص، وأشار إلى أن أصحاب حسابات وهمية أرسلوا إليه تلك المقاطع عبر موقع «فيسبوك»، قبل أن تبدأ محاولات مساومته ماليًا وتهديده بنشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهم
المتهم بقتل زوجته في سوهاج

ومع تصاعد الخلافات، عاد الزوج من ليبيا إلى مصر، لتبدأ سلسلة من المواجهات انتهت بمقتل زوجته، ثم شابين آخرين، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، ومصدر المقاطع، ودور كل شخص في الأحداث التي سبقت الجريمة.

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها

وكشف شقيق المتهم الأصغر في واقعة مقتل سيدة وشابين بمنطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، تفاصيل جديدة حول القضية، مؤكدًا أن شقيقه، المحبوس باعتباره المتهم الثاني، لا علاقة له بالجريمة، وأنه لم يكن على علم بما حدث.

وأوضح أن شقيقه المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها، لافتًا إلى أن صلة القرابة والمصاهرة التي تجمعه بالضحية جعلته محل شك في نظر المجتمع، مؤكدا أنه ليس له دافع للمشاركة في الواقعة.

وأضاف أن شقيقه كان نائمًا داخل مسكنه وقت حدوث الواقعة، قبل أن يستيقظ على صوت مرتفع، وظن في البداية أن الأمر لا يتجاوز مشاجرة عابرة بين شقيقه وزوجته، ولم يتوقع أن الخلاف تطور إلى جريمة قتل.

وتابع أن شقيقه لم يعلم بحقيقة ما حدث إلا بعد ظهور أمر الجثامين، مؤكدًا أنه عندما شاهد المتهم عقب ذلك لم يلاحظ عليه أي تصرفات غير طبيعية تشير إلى وقوع جريمة.

صورة أرشيفية
شقيق المتهم الثاني في حادث الشرف بسوهاج يكشف رواية جديدة عن ليلة الجـ ـريمة وفيديوهات الزوجة الفاضحة

الجثامين اتسلمت.. ولا صحة لما يتم تداوله

وأكد شقيق المتهم الأصغر أن الجثامين الثلاثة تم تسليمها إلى ذويها عقب انتهاء الإجراءات القانونية، نافيًا صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم تسلم الأهالي للجثامين.

وأشار إلى أن بعض الصفحات والحسابات على «فيسبوك» تداولت معلومات غير دقيقة بشأن الواقعة، مطالبًا بتحري الدقة وعدم نشر أخبار غير موثقة عن القضية.

حسابات وهمية وفيديوهات أشعلت الأزمة

وكشف أن بداية الأزمة ارتبطت، وفق ما لديه من معلومات، بقيام صفحات وحسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بنشر وتداول مقاطع للقتيلة، إلى جانب إرسال مقاطع إلى الزوج.

وأضاف أن تلك الحسابات تضمنت، بحسب روايته، مطالبات مالية وتهديدات بنشر المقاطع وتداولها، وهو ما أصبح أحد محاور التحقيقات الجارية لكشف مصدر تلك الحسابات وحقيقة ما ورد بها، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر بمباحث الانترنت قبل الواقعة باسبوع.

صورة أرشيفية
شقيق المتهم الثاني في حادث الشرف بسوهاج يكشف رواية جديدة عن ليلة الجـ ـريمة وفيديوهات الزوجة الفاضحة

15 محاميًا للدفاع عن المتهم

وشهدت القضية تطورًا جديدًا بإعلان 15 محاميًا تطوعهم للدفاع عن المتهم بقتل زوجته وشابين، بالتزامن مع استمرار جهات التحقيق في استكمال إجراءاتها.

وبحسب ما ورد في أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، فإنه كان يعمل في ليبيا قبل أن يعود إلى مصر عقب تلقيه مقاطع فيديو لزوجته، لتتطور الأحداث بعد ذلك إلى مواجهات انتهت بمقتل 3 أشخاص.

«أنا مش ندمان».. ماذا قال المتهم؟

وكان المتهم قد أدلى بأقواله أمام جهات التحقيق، وقال بحسب ما نُسب إليه: «أنا مش ندمان.. كنت متغرب عشانها ولعبت بشرفي ومصانتش كرامتي»، متحدثًا عن غضبه عقب ما شاهده من مقاطع خلال فترة وجوده في ليبيا.

جريمة قتل بسوهاج
شقيق المتهم الثاني في حادث الشرف بسوهاج يكشف رواية جديدة عن ليلة الجـ ـريمة وفيديوهات الزوجة الفاضحة

وتواصل جهات التحقيق فحص الأدلة والتحريات وسماع أقوال الشهود والمتهمين، للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد المسؤولية الجنائية لكل طرف.

وكانت جهات التحقيق قد قررت حبس المتهم وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية.

مساكن الشوش محافظة سوهاج المتهم بقتل زوجته في سوهاج جريمة الشوش

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