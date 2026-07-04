بشرى لمنتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين.. ماذا حدث لراقصي التانجو؟

قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026، فجر ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، مفاجأة سارة للمصريين عبر تصريحاته الأخيرة بعد مبارة الرأس الأخضر “كاب فيردي”.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي بعد فوزه الصعب على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 في لقاء مثير ضمن منافسات دور الـ32، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر الذي تأهل بدوره بعد تخطي أستراليا.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعدما أطاح بمنتخب أستراليا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1،ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا مع بطل العالم.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

تقام مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يسعى منتخب مصر إلى مواصلة كتابة التاريخ، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي ينجح في تجاوز مباراة بالأدوار الإقصائية في كأس العالم بتغلبه على أستراليا.

بشرى سارة لمصر قبل مواجهة الأرجنتين

تحدث مدرب الأرجنتين عن الحالة البدنية لبعض لاعبيه عقب المباراة، موضحًا أن لاعب الوسط إنزو فرنانديز تعرض لتشنج عضلي خفيف خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأشار إلى أن اللاعب استعاد عافيته سريعًا قبل أن يعاوده التشنج مرة أخرى، إلا أن الجهاز الفني لم يكن يملك فرصة لإجراء تبديل إضافي في ذلك التوقيت.

كما تطرق مدرب الأرجنتين إلى حالة فاكوندو ميدينا، مؤكدًا أن اللاعب بذل مجهودًا كبيرًا خلال المباراة، خاصة مع الأدوار الهجومية التي قام بها، وهي مهام تختلف عن دوره المعتاد داخل الملعب.

وأضاف أن ميدينا أنهى اللقاء وهو يعاني من إرهاق شديد وتشنجات عضلية نتيجة الضغط البدني، لكنه أصبح في حالة جيدة حاليًا، مشيرًا إلى أن وجود نيكولاس تاجليافيكو على مقاعد البدلاء يمنح الفريق بدائل مهمة قبل المواجهة المقبلة.

مدرب الأرجنتين يهاجم الفيفا

وفي سياق حديثه، وجه سكالوني انتقادات واضحة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب جدول البطولة، مؤكدًا أن المنتخبات أصبحت تحصل على فترات راحة أقل كلما تقدمت في الأدوار الإقصائية، وهو أمر لا يراه منطقيًا من الناحية البدنية.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن الفرق كانت تحظى في السابق بنحو ستة أيام راحة بين المباريات، بينما لا يتجاوز الفاصل الزمني حاليًا ثلاثة أيام فقط، رغم أن اللاعبين يكونون في أمسّ الحاجة إلى الاستشفاء واستعادة لياقتهم بعد المباريات القوية.

وشدد سكالوني على أن المنطق يفرض زيادة فترات الراحة تدريجيًا مع تقدم البطولة، وليس تقليصها، خاصة أن المباريات تصبح أكثر صعوبة وحسمًا في الأدوار الإقصائية.

وتأتي تصريحات مدرب الأرجنتين في وقت تتزايد فيه التحذيرات داخل معسكر "التانجو" من خطورة مواجهة منتخب مصر، الذي قدم مستويات قوية خلال البطولة، ما يجعل اللقاء المنتظر بين المنتخبين واحدًا من أبرز مواجهات دور الـ16 في مونديال 2026.