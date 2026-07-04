إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه إلى أتلانتا اليوم استعداداً لمواجهة الأرجنتين

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن المنتخب سيتوجه في تمام الثانية ظهر اليوم بتوقيت دالاس، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إلى مدينة أتلانتا، الأمريكية، استعداداً لخوض مباراة دور ال16 ببطولة كأس العالم أمام الأرجنتين، الثلاثاء المقبل.

وأضاف حسن أن المنتخب لن يتدرب اليوم، حيث يفضل الجهاز الفني منح اللاعبين قسطاً من الراحة بعد مباراة أستراليا في دور ال32.

تأهل منتخب مصر

كان المنتخب الوطني قد تأهل إلى دور ال16 بكأس العالم بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله