إبراهيم عبد الجواد: حسام حسن دكر .. ولقطة علم فلسطين بتشرح كل حاجة

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بعد اللقطة التي ظهر خلالها رافعًا علم فلسطين، معبرًا عن دعمه للموقف الذي لاقى تفاعلًا واسعًا عقب تأهل المنتخب المصري في كأس العالم 2026.

حسام حسن

وكتب عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “حسام حسن دكر.. ولقطة علم فلسطين بتشرح كل حاجة.”

تأتي تصريحات عبد الجواد ضمن موجة إشادات واسعة بحسام حسن، بعدما أثارت لقطة رفعه علم فلسطين اهتمامًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت المشهد الرياضي والإعلامي خلال الساعات الماضية.